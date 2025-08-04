04 августа 2025, 18:08

Илья Мазелов (Фото: Instagram*@ mpb041)

Mzlff — один из самых парадоксальных героев современного русскоязычного интернет-пространства. За шесть лет он успел пройти путь от провокационных стримов до лирических альбомов, от локальных рэп-баттлов до аншлаговых туров, сохранив при этом репутацию артиста, который ломает шаблоны. О творческой и личной жизни звезды Twitch читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ильи Мазелова Карьера музыканта и стримера Музыка Мазелова Совместки с Лидой и Серегой Пират Личная жизнь mzlff Скандалы со стримером Илья mzlff сейчас



Биография Ильи Мазелова

Карьера музыканта и стримера

Илья Мазелов (Фото: Instagram*@ mpb041)



Музыка Мазелова

Илья Мазелов (Фото: Instagram*@ mpb041)



«Люди привыкли, что я рофловый *** [сильно], но я во времена универа и школы книжек *** [много] читал, и у меня упор на лирику».

«Просьба хотя бы на сегодня чуть отложить все рофлы — для меня это очень много значит».

Совместки с Лидой и Серегой Пират

Илья Мазелов (Фото: Instagram*@ mpb041)



Личная жизнь mzlff

Илья Мазелов (Фото: Instagram*@ mpb041)



Скандалы со стримером

«Это просто рофл, но если копнуть глубже — там есть и про комплексы, и про социальные маски», — парировал Мазелов на критику.

Илья mzlff сейчас