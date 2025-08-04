«Люди привыкли, что я рофловый, а у меня упор на лирику»: Растущая популярность стримера Ильи Мазелова и хейт от поклонников
Mzlff — один из самых парадоксальных героев современного русскоязычного интернет-пространства. За шесть лет он успел пройти путь от провокационных стримов до лирических альбомов, от локальных рэп-баттлов до аншлаговых туров, сохранив при этом репутацию артиста, который ломает шаблоны. О творческой и личной жизни звезды Twitch читайте в материале «Радио 1».
Биография Ильи Мазелова
Илья Мазелов (настоящее имя — Илья Коряков) появился на свет 28 апреля 1999 года в Москве. С детства мальчик мечтал о карьере в сети — ещё в 6 классе он поставил себе цель набрать 50 тысяч подписчиков на YouTube. Первые ролики он начал снимать и монтировать в школьные годы, создавая контент по популярным играм Minecraft и Counter-Strike.
После школы, следуя родительскому наставлению, Илья поступил на экономический факультет РТУ МИРЭА. Однако учёба давалась ему с трудом — его сердце принадлежало стримингу, а не математике и экономике. Конфликт с родителями, считавшими его увлечение «несерьёзной блажью», разрешился, только когда они увидели первые успехи сына в сети.
Карьера музыканта и стримера
Карьера Ильи на Twitch началась в 2016 году с простых трансляций игрового процесса. Переломный момент наступил в 2018 году, когда он начал делать провокационные «диссы» на популярных стримеров, что мгновенно привлекло к нему внимание зрителей. В 2020 году он вошёл в элитное сообщество 89 SQUAD, а к 2023 году преодолел рубеж в миллион подписчиков на Twitch.
Параллельно со стриминговой карьерой Илья развивался как музыкант. Под псевдонимами Маз Корж и MZLFF он участвовал в 14 рэп-баттлах, одержав 9 побед. Его трек «Я помню» в 2021 году стал вирусным в TikTok, а альбом «Светлая сторона» в 2024 году побил рекорды по предзаказам на музыкальной платформе.
Музыка Мазелова
Илья Мазелов, известный под псевдонимом MZLFF, начал музыкальную карьеру параллельно со стримингом. Его ранние работы, такие как провокационный трек «пенис большой», создали ему образ «рофлового» артиста, но сам Илья неоднократно подчеркивал, что его настоящая страсть — лирическая музыка и глубокая поэзия. В интервью на Twitch он признавался:
«Люди привыкли, что я рофловый *** [сильно], но я во времена универа и школы книжек *** [много] читал, и у меня упор на лирику».
Начало музыкальной карьеры в 2018–2020 годах ознаменовалось выходом альбомов «2018 Year» и «Ничего плохого» и содержали по большей части провокационные треки. Переломным моментом стал релиз концептуального альбома «К маяку вселенной» осенью 2022 года. Этот проект, построенный вокруг историй вымышленной музы Ким, продемонстрировал совершенно другого Мазелова — автора меланхоличных битов и пронзительных текстов о любви.
Особенно выделился трек «Я помню», ставший вирусным хитом в TikTok и привлекший новую аудиторию. Сам Илья в преддверии релиза просил слушателей:
«Просьба хотя бы на сегодня чуть отложить все рофлы — для меня это очень много значит».
В 2024 году Мазелов анонсировал новый альбом «Светлая сторона», релиз которого состоялся осенью 2024 года. Артист описывал его как «историю о принятии себя», что свидетельствует о продолжении лирической линии в его творчестве.
Совместки с Лидой и Серегой Пират
В мире русскоязычного интернет-творчества назревает потенциально взрывная коллаборация: фанаты активно обсуждают возможность совместного трека MZLFF с такими провокационными исполнителями, как Лида и Серёга Пират. Этот творческий союз выглядит логичным продолжением музыкальных экспериментов всех трёх артистов.
Что делает эту потенциальную коллаборацию такой привлекательной? Во-первых, стилистическое совпадение: все три артиста мастерски балансируют между откровенной иронией и глубокой лирикой. Во-вторых, их аудитории во многом пересекаются: это преимущественно молодые слушатели, активные в TikTok и на Twitch, где треки этих исполнителей регулярно становятся мемами.
Успех недавнего хита Лиды и Серёги «ЧСВ (SELF-RESPECT)» (2024), набравшего миллионы просмотров, доказал эффективность их формата «рофл с намёком», в который MZLFF мог бы привнести свою фирменную поэтичность. Хотя прямых подтверждений совместной работы пока нет, намёки на возможное сотрудничество просматриваются.
Личная жизнь mzlff
Звезда Twitch не афиширует свою личную жизнь. Известно, что с 2023 года в жизни Мазелова появилась девушка Ксюша. Их отношения — редкий случай, когда личная жизнь публичного человека остается действительно личной. Пара познакомилась, вероятно, через общих друзей, но точных деталей Илья не раскрывает. Ксюша изредка появляется в его соцсетях, но сам стример сознательно ограничивает информацию о своих отношениях.
Как любой медийный персонаж, Мазелов не избежал слухов и домыслов. Провокационные коллаборации с CMH и Славой КПСС породили сплетни о его нетрадиционной ориентации**, на которые он принципиально не реагирует. А когда фанаты негативно отозвались о его отношениях с Ксюшей, Илья просто проигнорировал хейт, предпочитая не ввязываться в бесполезные дискуссии.
Скандалы со стримером
Музыкальные провокации стали визитной карточкой MZLFF с самого начала карьеры. Дебютный трек «Пенис большой» мгновенно разделил аудиторию: одни видели в этом гениальную сатиру на современный рэп, другие — пример деградации жанра.
«Это просто рофл, но если копнуть глубже — там есть и про комплексы, и про социальные маски», — парировал Мазелов на критику.
Парадоксально, но когда он выпустил глубоко лирический альбом «К маяку вселенной», часть фанатов потребовала «вернуть старого MZLFF», обвинив артиста в «продажности».
Илья mzlff сейчас
Середина 2025 года застает Илью Мазелова на пике творческой активности. Его альбом «Светлая сторона», выпущенный в прошлом году, продолжает собирать миллионы прослушиваний, а трек «В пряничном домике» прочно обосновался в музыкальных чартах. 32 тысячи предзаказов на популярной музыкальной платформе — убедительное доказательство того, что MZLFF превратился из стримера в серьезного музыкального артиста.
Гастрольный график Ильи расписан на месяцы вперед. После успешного «Взрослого тура» по России и Казахстану, где билеты раскупались за считанные минуты. Несмотря на музыкальную занятость, Мазелов не забывает о своих корнях и продолжает регулярные стримы на Twitch, где собирает многотысячную аудиторию.