ЕК обвинила X в генерации с помощью Grok антисемитского и педофильского контента
Еврокомиссия обвинила соцсеть X в генерации нейросетью Grok контента антисемитского и педофильского характера и потребовала от платформы сохранить все документы, связанные с работой этой системы, до конца 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
По его словам, Еврокомиссия зафиксировала случаи, когда Grok генерировал антисемитский контент, а также сексуальные изображения с участием детей.
«Это незаконно, и мы относимся к этому крайне серьезно», — подчеркнул Ренье.
В связи с этим X получила указание обеспечить сохранность всей внутренней документации, касающейся Grok, что фактически свидетельствует о подготовке возможных новых юридических шагов в отношении платформы.
Ренье отметил, что цель действий Еврокомиссии заключается в защите общества, граждан, детей и демократических институтов. Он также подтвердил, что ЕК рассматривает варианты мер против X в рамках Закона ЕС о цифровых услугах (DSA).
При этом представитель Еврокомиссии уточнил, что речи о запрете платформы X на территории Евросоюза не идет. Вместо этого от компании требуют «навести порядок в собственном доме» и обеспечить соблюдение европейского законодательства.