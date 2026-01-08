ЕК обвинила X в генерации с помощью Grok антисемитского и педофильского контента

08 января 2026, 17:12

Фото: iStock/keremberk

Еврокомиссия обвинила соцсеть X в генерации нейросетью Grok контента антисемитского и педофильского характера и потребовала от платформы сохранить все документы, связанные с работой этой системы, до конца 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.





По его словам, Еврокомиссия зафиксировала случаи, когда Grok генерировал антисемитский контент, а также сексуальные изображения с участием детей.





«Это незаконно, и мы относимся к этому крайне серьезно», — подчеркнул Ренье.