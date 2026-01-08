Канцлер ФРГ Мерц: присутствие сил Запада на Украине невозможно без согласия РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в качестве гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Трансляцию его выступления вел телеканал Phoenix.
Выступая на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон, Мерц подчеркнул, что действия должны быть последовательными.
«Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», — заявил канцлер.