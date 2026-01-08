В файлах Эпштейна упоминаются 16-летние русские девочки

08 января 2026, 15:57

Фото: iStock/Motortion

В рассекреченных файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна упоминались 15-16-летние русские девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.





В стенограмме свидетель заявил, что на одной из вечеринок появлялся подросток, предположительно из России. Также внимание следствия привлекла записка Эпштейну от 1 июня 2006 года, где говорилось, что «у него есть учительница, которая может обучить русскому языку».

«Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно получить сегодня, если позвонишь», — сказано в послании.