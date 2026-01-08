В файлах Эпштейна упоминаются 16-летние русские девочки
В рассекреченных файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна упоминались 15-16-летние русские девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В стенограмме свидетель заявил, что на одной из вечеринок появлялся подросток, предположительно из России. Также внимание следствия привлекла записка Эпштейну от 1 июня 2006 года, где говорилось, что «у него есть учительница, которая может обучить русскому языку».
«Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно получить сегодня, если позвонишь», — сказано в послании.Соратница финансиста Гислейн Максвелл на допросе отрицала, что знала эту 16-летнюю девушку или была в курсе ее связей с Эпштейном. В материалах также упоминаются три поездки финансиста и его соратницы в Россию в 2002-2003 годах. В этих же документах приводятся их денежные переводы женщинам в российские банки в 2008-2012 годах.
Кроме того, среди улик нашли фото текста колыбельной «Баю-баюшки-баю», записанного латиницей с выделенными ударениями. В деле также фигурирует ксерокопия российского паспорта женщины с закрытыми персональными данными, где указан лишь пол.