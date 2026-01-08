Вице-президент США извинился перед авторитетными наркоманами
Вице-президент США Джей Ди Вэнс извинился перед наркозависимыми гражданами страны. Его слова передает телеканал Fox News.
Политик подчеркнул, что президент Дональд Трамп против запрещенных веществ и продолжает бороться с ними. По его словам, американская администрация неоднократно подвергалась критике за строгие меры в отношении фентанила и кокаина.
Однако, отметил Вэнс, некоторым американцам нравятся эти наркотики, несмотря их на опасность. Он призвал зависимых обратиться в реабилитационные центры, а также заявил, что правительство продолжит отстаивать интересы страны.
Ранее Трамп заявил, что контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года.
