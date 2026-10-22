Андреева и Малышева получили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Телеведущих Екатерину Андрееву и Елену Малышеву наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующее решение закрепил указ президента России Владимира Путина. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.
Елена Малышева, до замужества носившая фамилию Шабунина, появилась на свет 13 марта 1961 года в Кемерово. Она выросла в семье медиков. После окончания школы с золотой медалью поступила на лечебный факультет Кемеровского медицинского института. Позднее продолжила обучение в аспирантуре Академии медицинских наук в Москве. В 1987 году защитила кандидатскую диссертацию, а в 2007-м получила степень доктора медицинских наук.
Екатерина Андреева — лицо Первого канала, бессменная ведущая новостной передачи «Время» на протяжении многих лет. Она подхватила эстафету у признанных легенд советского телевидения: Анны Шатиловой, Светланы Моргуновой и Татьяны Судец. Появление Андреевой в эфире стало своеобразным символом стабильности. Даже президент России Владимир Путин не раз называл ее любимой медийной персоной.
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