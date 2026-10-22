Андреева и Малышева получили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени

22 октября 2026, 10:37

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущих Екатерину Андрееву и Елену Малышеву наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующее решение закрепил указ президента России Владимира Путина. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.