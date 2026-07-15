Конец программы «Жить здорово!» и проверки СК: куда на самом деле исчезла Елена Малышева?
В интернете активно распространяются слухи о возможном закрытии программы «Жить здорово!» и завершении телевизионной карьеры Елены Малышевой. В ряде публикаций утверждается, что деятельностью ведущей якобы заинтересовались правоохранительные органы, и даже упоминается имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию аудитории: часть пользователей поверила в возможные проблемы телеведущей, в то время как другие отнеслись к новостям скептически. Правда это или очередная волна домыслов, которая возникает с завидной регулярностью, читайте в материале «Радио 1».
Врач, который вышел за рамки кабинета: как кемеровская докторша стала главной телеведущейЕлена Малышева (урождённая Шабунина) родилась в Кемерове в семье потомственных врачей. Наследница эскулапов продолжила династию: окончила мединститут, аспирантуру, защитила кандидатскую, работала врачом и преподавала. На телевидение врач-терапевт пришла в 90-е — начинала с небольшой программы о здоровье на местном канале. Позже её заметили столичные продюсеры, и карьера стремительно пошла вверх. Всенародную любовь и признание Малышевой принесли шоу «Здоровье» и бессменный хит «Жить здорово!», который радует зрителей на протяжении многих лет.
В чем секрет клиник Малышевой?Врач-терапевт успешно монетизировала свою известность, создав коммерческие медицинские проекты и программы по снижению веса. При этом родственные связи теледоктора, в частности должность брата Алексея Шабунина — главного врача Боткинской больницы, — регулярно становятся мишенью для общественной критики. Подобные скандалы сопровождают создательницу «Жить здорово!» не первый раз. Ранее в СМИ активно обсуждалась реорганизация одной из московских клиник. Журналисты выдвигали версию, будто освободившиеся площади могли быть переданы под коммерческие структуры самой Малышевой. Однако телеведущая категорически отвергла эти домыслы, а неопровержимых доказательств этому так и не нашлось.
Правда ли «Жить здорово!» закроют?Сегодня сфера интересов знаменитого доктора давно вышла за рамки традиционного эфира. Профессор активно осваивает цифровые платформы и рекламный бизнес.
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Однако реакция аудитории стала более критичной: оригинальный формат подачи медицинской информации часто становится объектом мемов, а некоторые советы и рекомендации провоцируют жаркие дебаты в профессиональном сообществе.
Новые слухи о проверках со стороны Следственного комитета и возможном закрытии шоу «Жить здорово!» пока не имеют фактического подтверждения. Ни силовики, ни окружение телезвезды не давали никаких официальных комментариев на этот счёт.