Конец программы «Жить здорово!» и проверки СК: куда на самом деле исчезла Елена Малышева?

15 июля 2026, 18:56

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В интернете активно распространяются слухи о возможном закрытии программы «Жить здорово!» и завершении телевизионной карьеры Елены Малышевой. В ряде публикаций утверждается, что деятельностью ведущей якобы заинтересовались правоохранительные органы, и даже упоминается имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию аудитории: часть пользователей поверила в возможные проблемы телеведущей, в то время как другие отнеслись к новостям скептически. Правда это или очередная волна домыслов, которая возникает с завидной регулярностью, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Врач, который вышел за рамки кабинета: как кемеровская докторша стала главной телеведущей В чем секрет клиник Малышевой? Правда ли «Жить здорово!» закроют?

Врач, который вышел за рамки кабинета: как кемеровская докторша стала главной телеведущей

В чем секрет клиник Малышевой?



Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Правда ли «Жить здорово!» закроют?