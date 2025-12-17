Елена Малышева вывела клинику из убытков: медицинский центр поправил «здоровье»
Елене Малышевой удалось заметно улучшить финансовое положение своего медицинского бизнеса.
По данным «Звездача», ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» завершил последний отчётный период с прибылью в 1,7 миллиона рублей.
Ещё недавно ситуация выглядела куда менее оптимистично: компания показывала убытки почти в 9 миллионов рублей. Однако за это время бизнесу удалось не только выйти из минуса, но и нарастить выручку. Сейчас она составляет 438 миллионов рублей против прежних 393 миллионов.
Судя по цифрам, поток пациентов стабилизировался, а клиника уверенно возвращается к финансовому балансу.
