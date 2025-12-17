Достижения.рф

Елена Малышева вывела клинику из убытков: медицинский центр поправил «здоровье»

Медицинский центр Елены Малышевой вышел из миллионных убытков
Елена Малышева (Фото: Instagram* / @malysheva.live)

Елене Малышевой удалось заметно улучшить финансовое положение своего медицинского бизнеса.



По данным «Звездача», ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» завершил последний отчётный период с прибылью в 1,7 миллиона рублей.

Ещё недавно ситуация выглядела куда менее оптимистично: компания показывала убытки почти в 9 миллионов рублей. Однако за это время бизнесу удалось не только выйти из минуса, но и нарастить выручку. Сейчас она составляет 438 миллионов рублей против прежних 393 миллионов.

Судя по цифрам, поток пациентов стабилизировался, а клиника уверенно возвращается к финансовому балансу.

