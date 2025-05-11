Екатерина Мизулина потребовала проверить студию в Курске, где танцевали на пилоне под «Катюшу»

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале потребовала проверить студию из Курской области, которая опубликовала ко Дню Победы видеоролик с женщинами, танцующими на шестах в камуфляжной форме под песню «Катюша».
Мизулина подчеркнула, что данный ролик возмутил местных жителей, которые посчитали подобное поведение осквернением памяти советских солдат. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что поддерживает курян и считает такие видео особенно неуместными в период, когда многие в Курской области оказались без домов из-за вторжения ВСУ.
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«Думаю, что правоохранительные органы просто обязаны дать правовую оценку подобному контенту», — заключила Мизулина.
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