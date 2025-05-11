Задержана организатор гонок, в результате которых погибла 17-летняя девушка

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Трагедией завершились нелегальные гонки в Иркутской области. В результате наезда погибла 17-летняя девушка. Травмы различной степени тяжести получили еще несколько зрителей.
Гонщик влетел в толпу в ходе заезда на трассе «Ангарск—Тальяны». За рулем вылетевшего авто был 31-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг. В деле фигурирует водитель авто и 32-летняя Анастасия, которая и занималась проведением гонок.
По данным SHOT, заезды организовывал Angarsk Racing Club. Гонки проводились на регулярной основе на протяжении последних 10 лет. По словам очевидцев, организаторы гонок требовали от зрителей не выкладывать видео с наездом в социальные сети.
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Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг. В деле фигурирует водитель авто и 32-летняя Анастасия, которая и занималась проведением гонок.
По данным SHOT, заезды организовывал Angarsk Racing Club. Гонки проводились на регулярной основе на протяжении последних 10 лет. По словам очевидцев, организаторы гонок требовали от зрителей не выкладывать видео с наездом в социальные сети.
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Манцаев Рамиль