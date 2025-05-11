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Задержана организатор гонок, в результате которых погибла 17-летняя девушка

Полицейские задержали организатора нелегальных гонок со смертельным исходом
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Трагедией завершились нелегальные гонки в Иркутской области. В результате наезда погибла 17-летняя девушка. Травмы различной степени тяжести получили еще несколько зрителей.
Гонщик влетел в толпу в ходе заезда на трассе «Ангарск—Тальяны». За рулем вылетевшего авто был 31-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг. В деле фигурирует водитель авто и 32-летняя Анастасия, которая и занималась проведением гонок.

По данным SHOT, заезды организовывал Angarsk Racing Club. Гонки проводились на регулярной основе на протяжении последних 10 лет. По словам очевидцев, организаторы гонок требовали от зрителей не выкладывать видео с наездом в социальные сети.

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#уголовное пдд
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#гонки
#авто
Водитель нелегальных гонок насмерть сбил девушку-подростка в Иркутской области
11 мая 2025, 06:51

Фото: кадр видео Telegram @mvd_38

В Иркутской области участник нелегальных автогонок сбил трёх пешеходов. Одной из них оказалась 17-летняя девушка — она погибла на месте. Ещё двое пострадавших получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, добавив, что против 31-летнего водителя Toyota Chaser возбудено два уголовных дела.
«Прокуратура г. Ангарска поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — написали в Telegram-канале прокуратуры.
Фото: кадр видео Telegram @mvd_38

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением во время гонки в Ангарске и выехал на тротуар, где находились зрители. Он протаранил трех людей, а также автомашину «Хонда Цивик», после чего съехал с дороги.

Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Скончался один из пострадавших от пожара на фабрике в Якутии
Один из пострадавших после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри погиб
11 мая 2025, 06:11

Фото: iStock/globalmoments

Погиб один из четырех пострадавших в результате взрыва метана на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри (Якутия). Об этом сообщило Министерство здравоохранения Якутии в своём Telegram-канале.
«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений, несовместимых с жизнью», — передала пресс-служба.
Инцидент произошёл в ночь на 7 мая. Ещё трое сотрудников, находившихся на складе готовой продукции в момент ЧП, получили тяжёлые ожоги и остаются в стационаре под наблюдением врачей.

Минздрав выразил соболезнования родным погибшего.

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Экс-глава департамента Минсельхоза использовал в бегах поддельные документы
Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет использовал в бегах поддельные документы
11 мая 2025, 05:44

Фото: iStock/andreusK

Экс-глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, 12 лет находившийся в федеральном розыске по делу о хищении свыше 2 млрд рублей, использовал поддельные документы для сокрытия личности. Об этом свидетельствуют материалы, полученные РИА Новости.
Донских был задержан в июне 2024 года сотрудниками ФСБ в Истринском районе Подмосковья. По данным следствия, бывший чиновник не имел легальных доходов. Ему предъявляют обвинения в девяти эпизодах преступлений — в результате Олегу грозит до 10 лет тюрьмы.

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Ранее суд в Липецке вынес приговоры его сообщникам, причастным к хищениям через подконтрольные фирмы под видом строительства сельхозобъектов, а также невозврату кредитов, полученных в АО «Россельхозбанк». Их сроки составили от 9 до 11,5 лет лишения свободы.

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Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

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Стала известна дата судебного заседания по иску Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за песен
Суд Москвы рассмотрит иск Разина о песнях на создателей «Слова пацана» 12 мая
11 мая 2025, 05:33

Фото: iStock/utah778

Арбитражный суд Москвы 12 мая начнёт рассмотрение иска продюсера Андрея Разина, оспаривающего законность договора между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информацию о дате заседания подтвердили в суде, сообщает ТАСС.
«Судебное заседание по иску назначено на 12 мая», — передает агентство.
Разин, называющий себя единственным живым автором песен коллектива, требует признать недействительным лицензионное соглашение, заключённое в 2023 году между компанией ООО «Тумач Продакшн» и представляющим интересы Светланы Шатуновой Аркадием Кудряшовым.

Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

По мнению Разина, Шатунова не имела прав распоряжаться музыкой, поэтому договор незаконен. Продюсер также намерен добиваться уголовного преследования ответчиков. Ранее сообщалось, что Андрей Разин подал в суд с требованием аннулировать завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

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#суд
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В психбольнице для преступников в Германии начался бунт, пишет Bild
10 мая 2025, 15:54

Фото: istockphoto/shironosov

Бунт в психбольнице для преступников вспыхнул в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом пишет Bild.
По информации журналистов, все произошло в судебно-психиатрической больнице в общине Бедбург-Хау. До пяти человек возвели баррикады в здании и развели костер. На место инцидента выдвинулся спецназ.

Стражи порядка, отмечается в материале, опасаются, что у заключенных, среди которых есть особо опасные, могут быть заложники.

По данным источников, как минимум один заключенный находится в пьяном состоянии. Как он получил алкоголь в охраняемой зоне — неизвестно. Бронированные автомобили уже стоят около здания клиники.

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#мир
#германия
#фрг
#психиатр
#преступники
#криминал
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