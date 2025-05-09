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На Украине задержали девушку, слушавшую песню «День Победы»

Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

На Украине задержали девушку, которая слушала песню «День Победы». В распоряжении телеканала RT есть соответствующее видео.
«Я ещё и молюсь на русском языке. Вы меня будете теперь сажать за то, что я молюсь Богу на русском?» — возмутилась пострадавшая.
Информации о том, в каком городе произошёл инцидент, нет.

Ранее в Хайфе (Израиль) участники акции «Бессмертный полк» 9 мая сбросили в фонтан украинца, который пытался сорвать акцию, придя с плакатом: «Не марайте дедов, они не бомбили Киев!».

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#9 мая
#инцидент
#запрет
#украина
В Ухте полицейские преследовали иномарку — видео
SHOT: в Ухте полиция гналась за преступником, ехавшим на иномарке, его поймали
09 мая 2025, 07:32

Фото: iStock/m-gucci

По главной улице города Ухты (Республика Коми) сотрудники полиции устроили погоню за Audi, были слышны звуки выстрелов и вой сирен. В распоряжении телеграм-канала SHOT есть видео.
Уточняется, что преступник на иномарке хотел оторваться от преследователей, заезжая на газоны, и несколько раз задел полицейского. В итоге нарушителю порядка спустили шины несколькими выстрелами по колёсам.



Преступника вытащили из машины, арестовали и отправили в отделение. Причины такого поведения неизвестны. По словам очевидцев, водитель был пьян.

Ранее в Париже автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» и выход французской команды в финал Лиги чемпионов.

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#ма коми
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В аэропорту Саратова объявлен план «Ковёр»
SHOT: в аэропорту Саратова введён план «Ковёр»
09 мая 2025, 07:10

Фото: iStock/:Sitikka

План «Ковёр» ввели в аэропорту Саратова.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в авиагавани не принимают и не отправляют самолёты.

За текущую неделю план «Ковёр» был объявлен в разных российских аэропортах из-за угрозы атаки украинских БПЛА, в том числе в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Внуково (Москва).

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#бпла
#авиация
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В США «задержали» енота с метамфетамином в лапах, полиция решила не предъявлять ему обвинения в хранении наркотиков
В США остановили автомобиль с енотом с метамфетамином в лапах
08 мая 2025, 17:39

Фото: iStock/ JossK

В американском штате Огайо сотрудники правоохранительных органов остановили машину, за рулем которой нахоидилась женщина с ручным енотом, проинформировал телеканал NBC News.
Питомец водителя по имени Чуи держал в лапах метамфетамин. Когда один из полицейских забрал у пушистого наркотики в качестве доказательства, он вдруг достал еще одну «дозу».

«Нет, еноту не будут предъявлены обвинения в хранении наркотиков», — отмечалось в материале.

Работники правоохранительных органов тщательно осмотрели машину и нашли внутри запрещенные вещества. Владелицей енота оказалась 55-летняя женщина, ее обвинили в хранении наркотиков и вождении транспорта под их воздействием. Отмечалось, что Чуи отдадут сотрудникам департамента природных ресурсов. В полиции подчеркнули, что енот будет в безопасности.

Ранее сообщалось, что в США медсестра лишилась лицензии за совращение своего 15-летнего пасынка.

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#животное
#наркотики
#сша
#автомобиль
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Тело модели несколько дней пролежало в душе: Силавве Нокс из Замбии найден мёртвым в центре Москвы
В квартире в центре Москвы обнаружили тело модели из Замбии Силавве Нокса
08 мая 2025, 13:34

Фото: iStock/Boris Ipatov

В центре Москвы обнаружен мёртвым фотомодель из Замбии. Тело молодого человека несколько дней пролежало в съёмной квартире.
27-летний Силавве Нокс работал в России преподавателем английского языка и моделью. Несколько дней назад он перестал выходить на связь и не явился на работу, а последняя активность в соцсетях и мессенджерах датируется концом января, пишет Telegram-канал SHOT.

Тревогу забила одна из его коллег по модельному агентству, которая и обратилась в полицию. На следующий день правоохранители вместе с хозяйкой квартиры попытались попасть внутрь, однако дверь была заперта изнутри. Квартиру вскрыли спасатели. Тело молодого человека обнаружили в душевой кабине, при этом он был одет.

В настоящее время выясняются причины смерти мужчины. Известно, что он страдал от сахарного диабета и регулярно проходил лечение в клинике.

Нокс окончил Финансовый университет при правительстве России по направлению международные финансы. По специальности он не работал, но регулярно участвовал в фотосессиях. Вероятно, именно в этом направлении он и планировал развиваться.

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#сахарный диабет
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Ночью в Крыму ликвидировали крупный пожар в камышах
08 мая 2025, 12:01

Фото: iStock/ wirot pathi

В Крыму успешно ликвидировали ландшафтный пожар, произошедший этой ночью, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС в Телеграм-канале.
Сотрудники пожарно-спасательной службы быстро потушили пожар, который возник в Советском районе, недалеко от села Чапаевка. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.

Сотрудники МЧС предотвратили дальнейшее распространение огня. В ликвидации пожара участвовали четыре специалиста и одна машина.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошел крупный пожар. Отмечалось, что горел цех по производству металлического порошка. Пламя охватило 1300 квадратов. На месте происшествия находились 12 единиц техники и 32 спасателя. Данных о пострадавших нет. Возгорание произошло в Каменске-Уральском.

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#пожар
#крым
#мчс
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