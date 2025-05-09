На Украине задержали девушку, слушавшую песню «День Победы»

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На Украине задержали девушку, которая слушала песню «День Победы». В распоряжении телеканала RT есть соответствующее видео.
«Я ещё и молюсь на русском языке. Вы меня будете теперь сажать за то, что я молюсь Богу на русском?» — возмутилась пострадавшая.Информации о том, в каком городе произошёл инцидент, нет.
Ранее в Хайфе (Израиль) участники акции «Бессмертный полк» 9 мая сбросили в фонтан украинца, который пытался сорвать акцию, придя с плакатом: «Не марайте дедов, они не бомбили Киев!».
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Анастасия Чубина