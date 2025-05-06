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93-летний мужчина отдал мошенникам более 17 млн рублей

Мошенники забрали у 93-летнего пенсионера более 17 млн рублей
Фото: istockphoto.com/I am the author of images and videos

Фото: istockphoto.com/I am the author of images and videos

Престарелый мужчина стал жертвой мошенников. 93-летний конструктор в течение нескольких дней передал аферистам более 17 млн рублей.
Как сообщает «База», изобретатель Максимилиан Сильман попался на новую мошенническую схему. Неизвестный позвонил пенсионеру, представившись сотрудником банка. Он сообщил, что на имя Сильмана открыт счет, через который, скорее всего, проводится финансирование ВСУ. После этого поступил следующий звонок от аферистов. На этот раз звонили якобы из ФСБ. Максимилиану посоветовали обналичить все свои средства и передать им для дальнейших «следственных мероприятий».

Жертва мошенников сначала передал все наличные средства, а затем начал со своей супругой обналичивать деньги с депозитных счетов. Все деньги Сильман передавал курьеру. В общей сложности он лишился 17,2 млн рублей. На данный момент следователи ведут расследование.

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Крупный пожар начался в Свердловской области
Цех по производству металлического порошка горит в Свердловской области
06 мая 2025, 13:51

Фото: istockphoto/grafoto

О крупном пожаре в Свердловской области сообщает Telegram-канал Shot. Журналисты уточняют, что горит цех по производству металлического порошка.
Пламенем охвачено уже 1300 квадратов. На месте происшествия находятся 12 единиц техники и 32 спасателя. Данных о пострадавших нет. Возгорание произошло в Каменске-Уральском.

Ранее сообщалось о пожаре на юго-западе столицы. По предварительным данным, произошел взрыв газа. По словам очевидцев, он снес целую стену квартиры. Жители начали оперативно эвакуироваться. Пламя на тот момент перекинулось на восьмой этаж.

Со слов одного из местных жителей, он видел пламя лишь в одной из квартир. Взрывом сдвинуло плиту дома и выбило лифтовую шахту, говорил местный житель.

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В Подмосковье спасли застрявшего на дереве кота
06 мая 2025, 12:18

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Домашнему коту, который залез высоко на дерево и не мог спуститься самостоятельно, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Инцидент произошёл в деревне Речки муниципального округа Лотошино. В службу экстренной помощи «Система-112» обратились хозяева кота, которые рассказали, что их питомец уже несколько часов не может спуститься с дерева», — говорится в сообщении.
Прибывшие по вызову спасатели увидели, что кот сидит на ветке на верхушке дерева и жалобно мяукает. Специалисты развернули трёхколенную лестницу, поднялись, осторожно сняли с ветки испуганное животное и спустились с ним вниз. Кота передали хозяину. Помощь ветеринара животному не потребовалась.

Ранее сообщалось, что специалисты Мособлпожспаса дали рекомендации по безопасному приготовлению шашлыков на пикнике.

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Актриса сериала «Москва. Три вокзала» отдала мошенникам больше 100 тыс рублей ради спасения бывшего мужа
SHOT: актриса сериала «Москва. Три вокзала» Лаврова стала жертвой мошенников
06 мая 2025, 11:16

Фото: iStock/JuYochi

Актриса сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова отдала мошенникам около 130 тыс рублей, так как они угрожали ее бывшему мужу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Телефонные атаки на Лаврову начались в декабре 2024 года. Злоумышленники требовали от артистки небольшие суммы, угрожая «неприятностями», а затем и убийством ее бывшему мужу.

В какой-то момент Лаврова не выдержала и перевела вымогателям несколько десятков тысяч рублей. Однако на этом они не успокоились: звонки участились.

В результате Ольга потеряла около 130 тысяч рублей, а преступники спустя время прислали к ней курьера за наличными, чтобы не вызывать подозрений частыми переводами. Только после этого актриса обратилась в правоохранительные органы.

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#преступники
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#мошенники
#деньги
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Вдовец попал на мошенников, вызывая проституток в Питере, и отдал 75 тыс. руб.
06 мая 2025, 11:01

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Сумму в 75 тысяч рублей отдал за вызов питерской проститутки вдовец с Ямала, попав на мошенников. Мужчина прилетел в северную столицу на похороны супруги, пишет Mash.
Все происходило по стандартной схеме: Леонид нашел сайт по заказу интим-услуг, позвонил, а затем, по просьбе «менеджера», перевел 15 тысяч рублей. Проститутка на вызов так и не приехала, зато через пару дней Леониду позвонили аферисты, объяснив, что счета заблокировались в результате сбоя, и нужно заплатить еще 60 тысяч.

Он снова отправил деньги, а после ожидания получил угрозы. Мужчина обратился к полицейским.

Ранее стало известно о госпитализации порноактера из Петербурга.

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Порноактера из Петербурга госпитализировали со съемок после укола для полового органа
Mash: порноактера из Петербурга госпитализировали со съемок после укола
06 мая 2025, 10:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали со съемок 24-летнего порноактера после того, как он сделал себе укол в половой орган. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Причиной госпитализации стала инъекция гиалуроновой кислоты, которая якобы помогает делать пенис больше и рельефнее. У россиянина стало гнить место укола, так как в рану попала инфекция.

В настоящее время молодой человек находится в отделении гнойной хирургии одного из медицинских учреждений Петербурга.

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