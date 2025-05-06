93-летний мужчина отдал мошенникам более 17 млн рублей

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Престарелый мужчина стал жертвой мошенников. 93-летний конструктор в течение нескольких дней передал аферистам более 17 млн рублей.
Как сообщает «База», изобретатель Максимилиан Сильман попался на новую мошенническую схему. Неизвестный позвонил пенсионеру, представившись сотрудником банка. Он сообщил, что на имя Сильмана открыт счет, через который, скорее всего, проводится финансирование ВСУ. После этого поступил следующий звонок от аферистов. На этот раз звонили якобы из ФСБ. Максимилиану посоветовали обналичить все свои средства и передать им для дальнейших «следственных мероприятий».
Жертва мошенников сначала передал все наличные средства, а затем начал со своей супругой обналичивать деньги с депозитных счетов. Все деньги Сильман передавал курьеру. В общей сложности он лишился 17,2 млн рублей. На данный момент следователи ведут расследование.
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Жертва мошенников сначала передал все наличные средства, а затем начал со своей супругой обналичивать деньги с депозитных счетов. Все деньги Сильман передавал курьеру. В общей сложности он лишился 17,2 млн рублей. На данный момент следователи ведут расследование.
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