Екатерина Мизулина об участии SHAMAN в «Интервидении»: «Я верю в его победу»

SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала своего возлюбленного певца SHAMAN, который примет участие в «Интервидении».
Общественница подчеркнула, что пришло время забыть о «Евровидении», так как на нем уже нет ничего интересного, а участники «странные».
Екатерина Мизулина полагает, что «Интервидение» в РФ пройдет на высшем уровне.
Со слов Екатерины Мизулиной, она собирается поддерживать возлюбленного, когда конкурс начнется.
Напомним, на конкурсе «Интервидение-2025» ожидают увидеть свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.
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Екатерина Мизулина полагает, что «Интервидение» в РФ пройдет на высшем уровне.
«Я горжусь тем, что в этом году Россию на конкурсе будет представлять SHAMAN. Я верю в его победу, как верят и миллионы россиян», — призналась глава Лиги безопасного интернета в своем Телеграм-канале.
Со слов Екатерины Мизулиной, она собирается поддерживать возлюбленного, когда конкурс начнется.
Напомним, на конкурсе «Интервидение-2025» ожидают увидеть свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.
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