Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Екатерина Мизулина об участии SHAMAN в «Интервидении»: «Я верю в его победу»

Екатерина Мизулина об участии SHAMAN в «Интервидении»: «Я верю в его победу»

Екатерина Мизулина заявила, что верит в победу SHAMAN в «Интервидении»
SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала своего возлюбленного певца SHAMAN, который примет участие в «Интервидении».
Общественница подчеркнула, что пришло время забыть о «Евровидении», так как на нем уже нет ничего интересного, а участники «странные».

Екатерина Мизулина полагает, что «Интервидение» в РФ пройдет на высшем уровне.

«Я горжусь тем, что в этом году Россию на конкурсе будет представлять SHAMAN. Я верю в его победу, как верят и миллионы россиян», — призналась глава Лиги безопасного интернета в своем Телеграм-канале.

Со слов Екатерины Мизулиной, она собирается поддерживать возлюбленного, когда конкурс начнется.

Напомним, на конкурсе «Интервидение-2025» ожидают увидеть свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.

Читайте также:

Егор Крид начнет продавать ювелирные изделия и нижнее белье

Покинувший Россию комик Александр Гудков признался в любви Латвии

Гарик Харламов получил штрафы на 275 тысяч рублей
#конкурс
#музыка
#shaman
#екатерина мизулина
Яна Рудковская заступилась за Николь Кидман после её конфуза с париком на Каннском кинофестивале
Рудковская заступилась за Кидман после её конфуза с париком
21 мая 2025, 19:30

Яна Рудковская (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

Николь Кидман попала в неловкую ситуацию на кинофестивале в Каннах. 57-летнюю актрису подвёл парик, который не остался незамеченным.
Голливудская звезда оконфузилась перед журналистами. Она вышла на дорожку в облегающем красном платье из кружева без рукавов и с высоким воротом. Однако подвёл актрису не наряд, а парик.

Дело в том, что фотографы запечатлели, как из-под идеально прямых волос рыжего оттенка выглянули отличающиеся цветом натуральные волосы Кидман. При этом артистка вела себя, как ни в чём не бывало. Возможно, она только потом заметила недочёт в образе.

В СМИ активно обсуждался этот инцидент. Присоединилась и продюсер Яна Рудковская, которая поспешила заступиться за актрису.

«Читаю заголовки про Николь Кидман и её съехавший парик в Каннах. И думаю, а с чего вдруг ношение парика у звёзд стало какой-то сенсацией? Николь и не скрывает, что она носит парики. Да, в этот раз получилось немного небрежно, пробор выглядел асимметрично. Провалы бывают у всех», – написала жена Евгения Плющенко в своём Telegram-канале.
Яна подчеркнула, что звёзды ежедневно подвергают свои волосы многочисленным манипуляциям, в результате которых с годами состояние волос сильно ухудшается. В связи с этим, многие знаменитости начали использовать парики. В качестве примера Рудковская привела Рианну, Леди Гагу, Бейонсе и Шер.

Читайте также:

Яна Рудковская платит за отель на Мальдивах больше 500 тыс. рублей за ночь

«В море с сумочкой – очень смешно. Ещё смешнее эта тонна фотошопа»: в соцсетях высмеяли новые фото Яны Рудковской

«На квартиру на Патриках он уже в 12 лет заработал»: Яна Рудковская высказалась о заработке сына Саши

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#фото
#сми
#звёзды
#инцидент
#продюсер
#волосы
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Егор Крид начнет продавать ювелирные изделия и нижнее белье
Егор Крид зарегистрировал товарный знак в Роспатенте
21 мая 2025, 18:51

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) может начать продавать ювелирные изделия и кожаные сумки, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Отмечалось, что Роспатент согласовал заявку исполнителя хита «Потрачу». Сейчас у Егора Крида есть товарный знак Menshechem3, под которым он имеет право торговать ювелирными изделиями, аксессуарами, часами, кожаной галантереей и нижним бельем.

Ранее Роспатент не разрешил певцу SHAMAN зарегистрировать товарный знак «Я русский» на алкоголь, чтобы не оскорбить чувство достоинства россиян, сообщал Телеграм-канал Baza. Ярослав Дронов хотел зарегистрировать товарный знак «Я русский» в октябре 2024 года. Он подал две заявки: одна касалась алкоголя, а вторая включала в себя 17 категорий товаров и услуг. Однако по обеим артист получил отказ от Роспатента.

Читайте также:

Гарик Харламов получил штрафы на 275 тысяч рублей

Звезда «Дома-2» Майя Донцова раскрыла, почему Ирины Пинчук не было на её дне рождения

«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певец
#торговля
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Покинувший Россию комик Александр Гудков признался в любви Латвии
21 мая 2025, 18:38

Александр Гудков (фото: Instagram* @gudokgudok)

Вернувшийся в прошлом году в Россию комик Александр Гудков несколько месяцев назад вновь уехал за границу. Сначала артист пожил в Армении, а сейчас перебрался в Латвию.
В беседе с латышскими журналистами Гудков признался в любви к прибалтийской стране. Комик отметил, что считает латвию местом природной силы и «самым экологичным пауэрбанком». Также артист высоко оценил красоту всего государства.

При этом продолжает Гудков скучать и по России. Шоумен пожаловался на мучающую его ностальгию.

«Вонючая ностальгия меня достала, и я всех достал ею, но ничего не могу поделать, слишком много помню хорошего, среднего и чуть ниже среднего», – заявил Александр, слова которого приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Напомним, что в 2022 году Гудков выступил против проведения СВО и покинул Россию. Однако летом 2024 года артист вернулся из-за отсутствия заработков. Узнав о появлении Александра в Москве, общественники поспешили напомнить, как он цинично пародировал хит SHAMAN «Я русский». Также Гудков выступал на концерте в поддержку ВСУ в Латвии и призывал жертвовать деньги Украине.

Читайте также:

Александра Гудкова вслед за Ургантом проверят на иностранное финансирование

Сделал пародию на SHAMAN, тайно женился и вызвал ненависть властей: Александру Гудкову 42 года, как сейчас живет артист

Мизулина хочет инициировать проверку в отношении комика Гудкова

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#деньги
#артист
#сво
#украина
#латвия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гарик Харламов получил штрафы на 275 тысяч рублей
21 мая 2025, 18:29

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев)

Юморист Гарик Харламов получил 293 штрафа, сообщил Телеграм-канал PostNews.
С марта 2024 года комику выписали ряд штрафов ПДД на 275 тысяч рублей. Чаще всего Харламову приходили квитанции за превышение скорости (226 раз), неправильную парковку (29 раз). Гарика также 25 раз штрафовали за проезд по платной дороге. Еще артист не соблюдал требования знаков или разметки 7 раз.

Все квитанции юморист получил, когда ездил на машине Dongfeng M-Hero, которую приобрел лишь в прошлом году, поменяв старый Porsche Cayenne.

Ранее джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Харламов пришел к автомобилю примерно в 22 часов. О произошедшем он узнал от водителя. После инцидента Гарик посмеялся, сфотографировался с поклонниками и уехал.

Читайте также:

Звезда «Дома-2» Майя Донцова раскрыла, почему Ирины Пинчук не было на её дне рождения

«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей

«С любовью. Брат»: Стас Пьеха трогательно поздравил сестру с днём рождения
#штрафы
#пдд
#артист
#юмор
#машины
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Дома-2» Майя Донцова раскрыла, почему Ирины Пинчук не было на её дне рождения
Ирина Пинчук не пришла на день рождения своей подруги Майи Донцовой
21 мая 2025, 18:22

Ирина Пинчук (фото: Instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук исчезла из соцсетей, заставив поклонников интересоваться её жизнью у друзей и пока ещё мужа. Вчера Арай Чобанян рассказал, что у звезды «Дома-2» всё хорошо, и что переживать за неё не нужно.
Стало известно, что Пинчук сейчас активно развивается и даже пробует себя в новом амплуа. Так, звезда записала трек о расставании с супругом, который совсем скоро представит подписчикам.

Сегодня же на вопросы о Пинчук пришлось отвечать Майе Донцовой, которая на днях отпраздновала день рождения. Только вот на празднике не заметили её близкую подругу Ирину. Экс-участницу «Дома-2» завалили вопросами о том, куда же пропала Пинчук.

Донцова в ответ заявила, что у девушки есть уважительная причина, имея в виду тяжёлый период из-за расставания с Араем Чобаняном. Несмотря на это, Майя получила от Ирины поздравление.

Читайте также:

Ирина Пинчук расплакалась, забирая вещи из их общей с Араем Чобаняном квартиры

Арай Чобанян раскрыл сроки развода с Ириной Пинчук

«Психологически нестабильное состояние»: Бывший муж Ирины Пинчук переживает после расставания

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#поздравление
#день рождения
#соцсети
#звёзды
#шоу
#праздник
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате