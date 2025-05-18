Намекнули на свадьбу? Shaman анонсировал свою новую песню в кадре с Мизулиной

Певица Ирина Салтыкова раскрыла подробности своего брака с мужем Виктором. Как пишет KP.RU, будущая пара познакомилась в 1986 году, а спустя год на свет появилась дочь Алиса. Проблемы начались в 1988 году, тогда исполнительница ушла из «Миража».