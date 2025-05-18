Намекнули на свадьбу? Shaman анонсировал свою новую песню в кадре с Мизулиной

Ярослав Дронов (Фото: Telegram/@shaman_channel)
Певец Ярослав Дронов (Shaman) анонсировал в личном Telegram-канале свою новую песню «Первая любовь». Исполнитель опубликовал кадры со своей возлюбленной Екатериной Мизулиной, которая держит на видео роскошный букет.
По словам Ярослава, в сети уже можно прослушать небольшой отрывок его композиции. Он добавил, что представит новый хит 24 мая, когда в российских школах прозвучит Последний звонок.
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«Предлагаю школьникам и выпускникам снимать тематические видео под этот звук и выкладывать у себя на страничках с хештегом #SHAMANперваялюбовь. Самые популярные ролики возьмём в клип, который выйдет 24-го мая вместе с релизом песни», — написал Дронов.Перед этим стало известно, что Мизулина и Дронов подрались по время прямого эфира в Minecraft. Трансляция была запущена ко Дню Победы.
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Никита Кротов