Медведчук назвал Зеленского террористом из-за ликвидации Кивы

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Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук статье для сайта «Другая Украина» заявил, что устранение политиков, журналистов и их даже их детей стало «делом обычным» для террористического режима Владимира Зеленского.
«Убийство в Подмосковье украинского политика Ильи Кивы очередной раз подтвердило, что банда Зеленского и свора его цепных псов в погонах в целях зацепится за власть зубами, пойдет на любые преступления», — отметил Медведчук.Он обратил внимание, что на руках украинского президента кровь людей, которые просто осмелились не согласится с ним, а также сотни тысяч загубленных в «кровавой бойне», развязавшаяся по велению западных хозяев.
Ранее соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где был убит Кива, рассказали, что в день убийства утром видели, как он гулял. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак