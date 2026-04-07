Экипаж лунной миссии Artemis II потерял связь с Землей

07 апреля 2026, 03:29

Фото: iStock/Alexyz3d

Космический корабль Orion в рамках лунной миссии Artemis II приблизился к Луне на минимальное расстояние — около 6 545 км от поверхности спутника. В этот момент экипаж временно оказался вне зоны действия наземных антенн и потерял связь с Землей.





Как сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости», прямая связь с астронавтами прервалась примерно на 40 минут. Корабль скрылся за обратной стороной Луны, из‑за чего Центр управления полетами NASA в Хьюстоне не мог поддерживать контакт. Перерыв в коммуникации плановый и предусмотрен маршрутом.



Незадолго до выхода из зоны связи астронавт NASA Виктор Гловер передал на Землю эмоциональное послание. Он поблагодарил всех, кто причастен к миссии, и поделился своими размышлениями.



«Это просто невероятно. И пока мы движемся по этому пути, размышляя о миссии NASA, исследуя неизведанное в воздухе и космосе, внедряя инновации, заботясь о человечестве и вдохновляя мир открытиями, — и пока вы были с нами на этом пути, надеюсь, мы делаем именно это», — заявил он.