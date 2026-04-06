Космическая миссия Artemis II установила новый рекорд
Экипаж корабля «Орион» установил новый рекорд дальности полета от Земли, побит результат, державшийся 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе миссии Artemis II.
В 1970 году во время экспедиции Apollo 13 экипаж отдалился от нашей планеты примерно на 400 000 км. Участники текущего события превзойдут это достижение примерно на 6,5 тыс. км.
Кроме того, NASA опубликовало фотографию обратной стороны Луны. Снимок сделали с борта корабля «Орион» в рамках миссии Artemis II — он позволил зрителям взглянуть на спутник Земли с новой перспективы.
Напомним, 1 апреля корабль «Орион» с астронавтами полетел в сторону Луны впервые с 1972 года. Старт откладывали несколько раз из-за технических неисправностей. Экипажу предстоит провести в космосе десять дней.
