Экипаж МКС срочно эвакуировался в российский модуль
Леус: экипаж МКС эвакуировался в модуль «Звезда» на фоне радиационного шторма
Последствия мощной вспышки уровня X1.95, которая возникла на Солнце 18 января, заставили экипаж МКС экстренно эвакуироваться в российский модуль «Звезда». Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.
По его данным, в ночь на 20 января на МСК задействовали протокол радиационной защиты Safe Haven («Безопасное убежище»). Эти сведения также подтвердил основатель проекта SpaceWeatherNews Бен Дэвидсон.
«[Модуль] всегда используется как укрытие, так как самый радиационно-защищенный, его алюминиевые стенки усилены внутренней компоновкой, а также баками с водой и топливом», — пояснил Леус.Он подчеркнул, что радиационный шторм достиг уровня S4 по пятибалльной шкале, что сделало его самым сильным в этом веке. Последнее событие сопоставимой мощности наблюдалось в октябре 2003 года. Тогда оно привело к отключению электроэнергии в Швеции и повреждению трансформаторов в Южной Африке.