Экипаж МКС срочно эвакуировался в российский модуль

20 января 2026, 14:46

Леус: экипаж МКС эвакуировался в модуль «Звезда» на фоне радиационного шторма

Фото: iStock/3DSculptor

Последствия мощной вспышки уровня X1.95, которая возникла на Солнце 18 января, заставили экипаж МКС экстренно эвакуироваться в российский модуль «Звезда». Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.





По его данным, в ночь на 20 января на МСК задействовали протокол радиационной защиты Safe Haven («Безопасное убежище»). Эти сведения также подтвердил основатель проекта SpaceWeatherNews Бен Дэвидсон.

«[Модуль] всегда используется как укрытие, так как самый радиационно-защищенный, его алюминиевые стенки усилены внутренней компоновкой, а также баками с водой и топливом», — пояснил Леус.