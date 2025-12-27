27 декабря 2025, 10:07

ИКИ РАН: на Солнце произошла самая сильная в декабре вспышка

Фото: iStock/murat4art

На Солнце произошла самая сильная вспышка с начала месяца. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.





Сегодня утром ученые зафиксировали на восточном краю светила крупную вспышку уровня M5.1. Ее мощность составила около половины от порога высшего класса X. Максимум излучения установили в 04:50 по московскому времени.

«Событие является самым мощным с 8 декабря, когда на Солнце произошла последняя на текущий момент вспышка высшего уровня X1.1.», — говорится в сообщении.