Первый космический турист из Татарстана ожидает вылета в конце 2026 года

22 декабря 2025, 18:52

Фото: iStock/forplayday

Ферид Аюпов, заключивший контракт с Virgin Galactic ещё 15 лет назад, рассчитывает отправиться в суборбитальный полёт в четвёртом квартале 2026 года. По его словам, компания сейчас завершает модификацию космолёта, после чего полёты будут возобновлены. Запуск планируется в США.