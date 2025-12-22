Первый космический турист из Татарстана ожидает вылета в конце 2026 года
Ферид Аюпов, заключивший контракт с Virgin Galactic ещё 15 лет назад, рассчитывает отправиться в суборбитальный полёт в четвёртом квартале 2026 года. По его словам, компания сейчас завершает модификацию космолёта, после чего полёты будут возобновлены. Запуск планируется в США.
Аюпов в беседе «Татар-информом» отметил, что космическая сфера остаётся одной из немногих, где сохраняется плотное сотрудничество России и США — в том числе на МКС и в программах подготовки.
Говоря о роли Татарстана, он считает, что региону стоит делать ставку на частную космонавтику. Исторически сильная авиапромышленная база и опыт Казани, где работали Королёв и другие конструкторы, создают задел для развития. По его мнению, ниша остаётся свободной, а пример американского предпринимателя Илона Маска показывает, что именно частные компании сегодня доминируют в космических запусках.
