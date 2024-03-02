Экоактивисты разрисовали краской фасад ведомства канцлера в Берлине

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Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») использовали оранжевую краску для рисунков на фасаде здания канцелярии канцлера в Берлине.
«Помогите! Ваши дети», - написали они и оставили отпечатки рук.Об этом сообщило само движение на своей официальной странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«Мы призываем о помощи на фасаде здания канцелярии канцлера. Если мы не выскажемся громко сейчас, то у нас не будет будущего!» — говорится в сообщении движения.Немецкое издание Letzte Generation отмечает, что все участники манифестации моложе 20 лет. В акции приняли участие около 16 активистов, из которых десять были задержаны полицией.
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Артем Кузьмин