Психолог Хорс: Экоактивисты – не психопаты, а фанатики

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что экоактивисты, демонстративно портящие шедевры мирового искусства, не являются психопатами.
На его взгляд, такие люди – фанатики, инфантильно действующие согласно своим идеалам.
Экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») в Лувре.
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«Обливая супом Мона Лизу, эти люди демонстрируют, что продвигаемые ими ценности куда более важны, нежели общепризнанные шедевры искусства, которые они отвергают. Иными словами, они следуют максиме «природа — важна, остальное — неважно». Довольно инфантильный взгляд на жизнь. Это не психопатия, а фанатизм, который присущ далеко не только поборникам экологии», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
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Мелисса Тимофеева