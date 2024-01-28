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Экоактивисты облили супом «Мону Лизу» в Лувре

Экоактивисты в Лувре облили супом полотно Леонардо да Винчи «Джоконда»
28 января 2024, 13:31
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») в Лувре. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 28 января. Два экоактивиста облили супом бронированное стекло, закрывающее полотно. Свои действия они объяснили попыткой продвижения права на здоровое и устойчивое питание.

Это не первый такой случай, связанный с картиной да Винчи. В 2022 году мужчина на инвалидной коляске бросил торт в «Мону Лизу». Его действия сопровождались призывами спасти планету. После этого инцидента Лувр подал иск в суд.

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#париж
#экологическая акция
#активисты
#вандализм
#картина
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СКР возбудил дело после нападения на журналистов во время семинара VIP-коуча
После нападения на журналистов на семинаре коуча Тлиашиновой возбуждено дело
28 января 2024, 14:10

Фото :istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Следственный комитет России возбудил дело после нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову и оператора, которое произошло во время семинара блогера в подмосковных Химках.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении СКР по Московской области. Дело возбудили по части 3 статьи «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» УК РФ.

Сообщается, что журналистку в одних носках выгнали на улицу, а оператору сломали камеру и отобрали флешку. После чего на улице на Графчикову напали охранник и два помощника Инны Тлиашиновой.

Один из помощников оскорблял журналистку, отбирал телефон, а потом начал душить женщину. Графчикова получила множественные ссадины и ушибы рук и ног, гематому в лобно-височной области, а также ушибы мягких тканей головы. У журналистики диагностировали подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Инна Тлиашинова является психологом, автором онлайн-проекта «Мастер разборов». По её словам, методика её авторства помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и улучшить материальное положение. В числе клиентов Тлиашинова называет артиста Филиппа Киркорова и продюсера Яну Рудковскую.

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В Турции на квартиры русскоязычных жителей нападает банда воровок

В Нижегородской области ветеринары выкинули на улицу раненого кота
#новости
#происшествие
#нападение
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В Стамбуле во время нападения на католическую церковь погиб человек
28 января 2024, 13:40

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Стамбуле погиб человек в результате вооруженного нападения на католическую церковь во время молитвы.
В Стамбуле во время нападения на католическую церковь погиб человек Об этом рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X. СМИ изначально писали об одном раненом.

Нападение произошло 28 января в 11:40 (время совпадает с мск) в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер (на севере Стамбула). Нападавших было двое. На них были надеты маски.

Ерликая объявил о начале полного расследования нападения. В данный момент разыскивают злоумышленников.

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В Турции самолёт экстренно приземлился из-за криков о помощи из багажного отсека

В Турции на квартиры русскоязычных жителей нападает банда воровок
#турция
#церковь
#нападение
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В стамбульской католической церкви произошло вооруженное нападение
28 января 2024, 13:02

Фото: istockphoto/StefanoZaccaria

Вооруженное нападение случилось в католической церкви в Стамбуле.
РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, сообщает, что нападение произошло во время молитвы. Ранение получил один военный.

Ранее сообщалось, что самолёт турецкой авиакомпании Pegasus совершил экстренную посадку в Анталье из-за криков о помощи из багажного отделения. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya. Лайнер выполнял рейс из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. В какой-то момент из багажного отсека донеслись крики о помощи. Пилоты приняли решение экстренно приземлиться в аэропорту Антальи.

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В Турции самолёт экстренно приземлился из-за криков о помощи из багажного отсека

В Нижегородской области ветеринары выкинули на улицу раненого кота
#турция
#церковь
#нападение
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В Турции самолёт экстренно приземлился из-за криков о помощи из багажного отсека
В Анталье приземлился самолёт из-за криков о помощи из багажного отделения
28 января 2024, 12:03

Фото: iStock/Sitikka

Самолёт турецкой авиакомпании Pegasus совершил экстренную посадку в Анталье из-за криков о помощи из багажного отделения. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.
Лайнер выполнял рейс из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. В какой-то момент из багажного отсека донеслись крики о помощи. Пилоты приняли решение экстренно приземлиться в аэропорту Антальи.

Отмечается, что после проведения тщательной проверки и сканирования всего багажа, ничего подозрительного обнаружено не было. После этого самолёт дозаправился и отправился в пункт назначения.

Авиакомпания пока не комментировала произошедшее.

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#турция
#самолет
#багаж
#аэропорт
#авиакомпания
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В Петербурге с 82-летнего казака сорвали кубанку у памятника ВОВ
28 января 2024, 11:44

Фото: iStock/blinow61

82-летний житель Санкт-Петербурга обратился с заявлением в полицию по факту кражи его головного убора стоимостью в 2 тысячи рублей.
«Фонтанка» пишет, что пенсионер накануне возлагал цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда, который находится на площади Победы. В этот момент к нему подбежал неизвестный высокий мужчина.

Незнакомец сорвал с головы пенсионера казацкий головной убор - кубанку, и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее сообщалось, что более 50 квартир в турецком городе Мерсин обворовала банда местных девушек. Воровки вынесли из домов деньги и драгоценности, ущерб превышает 1,5 млн долларов. По словам одного из пострадавших, пишет SHOT, кражи из квартир жилых комплексов, где живут русскоговорящие в городе Мерсине, начались ещё в мае 2023 года. Девушки сначала выслеживают своих жертв, а когда те уходят из квартиры, вскрывают двери отмычками и забирают драгоценности и деньги.

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#воры
#санкт-петербург
#кража
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В Нижегородской области ветеринары выкинули на улицу раненого кота
28 января 2024, 11:35

Фото: istockphoto/Elen11

В Нижегородской области ветеринаров обвиняют в том, что они выбросили на улицу раненого кота, который истекал кровью.
Данную информацию опубликовал Telegram-канал «ЗООПАТРУЛЬ-НН». Сообщается, что инцидент случился в городском округе Сокольский. Женщина забрала с улицы раненого кота и привезла его в государственное ветеринарное управление.

Сотрудница данного учреждения не стала оказывать животному медпомощь и вынесла его на улицу, потому что за ним никто не пришел. При этом женщине сообщили, что кота хотят забрать. Перед тем, как выкинуть его на улицу, сотрудница не предупредила мужчину, который желал приютить кота.

Животное в тяжелом состоянии. У кота обнаружили переломы челюсти, лап и кровотечение.

Ранее сообщалось, что против проводницы, которая выбросила из поезда в Кирове погибшего позднее кота Твикса, завели уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По какой статье возбуждено дело, собеседник РИА Новости не уточнил. Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что дело завели по статье о жестоком обращении с животными.

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#коты
#животные
#новости
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Пожар вспыхнул в «театре Сатиры» в Москве
28 января 2024, 11:25

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В «театре Сатиры» в Москве вспыхнул пожар. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Очевидцы сообщают, что из крыши здания идёт дым. Пожарные следуют на место происшествия.

Telegram-канал Mash уточняет, что дыш идёт из купола здания.

Оперативные службы ТАСС подтвердили пожар.

Ранее сообщалось, что в Уфе голодные кошки устроили пожар в квартире. Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Пожарные прибыли на место, выломали дверь и обнаружили, что кошки искали еду на кухне и случайно включили плиту, на которой стояла еда. Специалисты ликвидировали четырёх соседей, после чего оперативно ликвидировали возгорание.

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#пожар
#москва
#театр
#мчс
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В Турции на квартиры русскоязычных жителей нападает банда воровок
28 января 2024, 11:11

Фото: istockphoto/Voyagerix

Более 50 квартир в турецком городе Мерсин обворовала банда местных девушек.
Воровки вынесли из домов деньги и драгоценности, ущерб превышает 1,5 млн долларов. По словам одного из пострадавших, пишет SHOT, кражи из квартир жилых комплексов, где живут русскоговорящие в городе Мерсине, начались ещё в мае 2023 года. Девушки сначала выслеживают своих жертв, а когда те уходят из квартиры, вскрывают двери отмычками и забирают драгоценности и деньги.

Пострадавший рассказал, что кражи происходят под покровительством персонала, которые обслуживают жилые комплексы, — их называют кападжи. Воры действуют нагло: они стучат в дверь и, если никто не отзывается, проникают внутрь и крадут драгоценности. Известны случаи, когда жильцы не услышали стук в дверь, и к ним домой вломились неизвестные.

Пострадавшие обратились в полицию, где установили личности воровок. Девушек несколько раз задерживали, но спустя пару дней отпускали, и они снова шли выносить имущество из квартир граждан России, Украины и Белоруссии.

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#турция
#новости
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На Украине устроили «голую вечеринку»
На Украине в Закарпатье состоялась «голая вечеринка»
28 января 2024, 10:13

Фото: iStock/alexkoral

На горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатье провели «голую вечеринку». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
На опубликованном в соцсетях видео видно, что один из гостей вечеринки танцует с носком на половом органе. При этом другой одежды на нём нет.

Другой мужчина исполнял песню, содержащую ненормативную лексику.

Ранее подобная вечеринка прошла в России. Скандальное мероприятие организовала блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Его гостями стали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, которые затем извинились за участие в вечеринке.

О проведении такого мероприятия стало известно из соцсетей, куда выложили видео с рэпером Vacio, у которого из одежды был только носок на половом органе.

После этого в Петербурге выходку рэпера повторил солист группы «Щенки» Максим Моисеев, который разделся на сцене и продолжил петь в одном носке.

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#мероприятия
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