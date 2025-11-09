Достижения.рф

Экоактивистку-иноагента выселили из квартиры в Москве

Фото: iStock/AMilkin

Экоактивистку Евгению Чирикову* выселили из столичной квартиры. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение Московского суда.



По данным агентства, в 2018-м Чирикова* оформила договор дарения в пользу одного из истцов, передав свою долю в квартире. Сама она не проживала в ней больше 10 лет и не пыталась вселиться, а также не оплачивала ЖКУ.

«Исковые требования… о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить», — говорится в судебных документах.
В декабре прошлого года Чирикову* заочно арестовали, вменив ей статью 207.3 УК: «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России». Ее также объявили в международный розыск.

