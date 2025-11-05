Достижения.рф

Скандальному блогеру Арсену Маркаряну продлили срок ареста

Блогеру Арсену Маркаряну продлили срок ареста на 2 месяца
Арсен Маркарян (фото: Telegram @moscowproc)

Блогеру Арсену Маркаряну продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.



Решением Таганского районного суда столицы срок ареста Маркаряна продлили ещё на два месяца.

Напомним, что блогера обвиняют по статье о реабилитации нацизма, совершённой с использованием СМИ и интернета.

Подробности дела в интересах следствия не раскрываются.

Скандального блогера Арсена Маркаряна поместили в СИЗО в конце августа этого года. Подробнее о предъявляемых ему обвинениях читайте в нашем материале.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0