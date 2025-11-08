Экс-супруга Галицкого просит суд разделить деньги со счетов в Швейцарии
Бывшая жена экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого, Алия Галицкая, подала в суд уточнённый иск о разделе совместно нажитого имущества, потребовав включить в него средства на зарубежных счетах. Об этом сообщил РИА Новости её адвокат Рубен Маркарьян.
По его словам, речь идёт о десятках миллионов долларов, которые разместили в швейцарских и других иностранных банках во время брака супругов.
«В частности, мы требуем разделить счета Галицкого, включая инвестиционные, в различных банках Швейцарии и других стран, где на момент их брака были размещены десятки миллионов долларов», — пояснил юрист.
Маркарьян отметил, что в российской практике уже есть прецеденты раздела зарубежных активов, и иностранные банки способны заблокировать спорные счета до завершения судебных разбирательств.
Ранее суд арестовал имущество Галицкого на сумму 435 миллионов рублей — в их числе квартира и машиноместа на Патриарших прудах, коттедж в «Миллениум-парке» и жильё в клубном доме «Тургенев» в центре Москвы. Параллельно суд рассматривает встречный иск Галицкого о взыскании алиментов с бывшей супруги.