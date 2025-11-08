Экс-супруга Галицкого просит суд разделить деньги со счетов в Швейцарии

08 ноября 2025, 06:50

Фото: iStock/Yurchello108

Бывшая жена экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого, Алия Галицкая, подала в суд уточнённый иск о разделе совместно нажитого имущества, потребовав включить в него средства на зарубежных счетах. Об этом сообщил РИА Новости её адвокат Рубен Маркарьян.





По его словам, речь идёт о десятках миллионов долларов, которые разместили в швейцарских и других иностранных банках во время брака супругов.





«В частности, мы требуем разделить счета Галицкого, включая инвестиционные, в различных банках Швейцарии и других стран, где на момент их брака были размещены десятки миллионов долларов», — пояснил юрист.