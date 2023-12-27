Эколог Есина раскрыла саму вредную человеческую привычку

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Эколог Елена Есина заявила, что самой вредно для природы человеческой привычкой является использование пластиковых изделий.
«Возможные последствия использования такого материала включают в себя разрушение экосистем, ущерб для животных, рыб и птиц, а также увеличение выбросов парниковых газов при производстве пластика и его сжигании», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Есина.
Кроме этого, в канун новогодних праздников специалист также порекомендовала отказаться от использования пластиковых обёрток и упаковок для подарков ради своего вклада в сохранение природы.
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