В Мытищах устанавливают причины массового мора рыбы в реке Уче

Фото: Роман Яковлев
Минэкологии Московской области направило в Мытищи инспекторов эконадзора после массовой гибели рыбы в реке Уче. Пробы речной воды показали превышение нормальных значений по хлорид-иону и аммоний-иону.
На запах гнили от реки пожаловались жители населённых пунктов Лысково и Марфино. Они обратились в администрацию городского округа Мытищи с просьбой провести проверку.
Жители отмечают, что пик мора рыбы пришёлся на 24 декабря. На следующий день число мёртвой рыбы сократилось, а в среду жители деревни Лысково видели в реке живую рыбу.
Информация по превышениям направлена в Росприроднадзор и в Росрыболовство. Эти ведомства должны установить причины гибели рыб.
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«Ситуация находится под контролем управления экологии администрации. На место выезжали специалисты Мособлэкомониторинга. Они отобрали пробы для установления степени воздействия на водные биоресурсы. Сотрудники Росрыболовства уже взяли образцы рыбы, грунта и воды. Разбираемся в причинах случившегося», – написал в своём телеграм-канале начальник Управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.
«За эти дни я не видел в воде мёртвых хищников – ни щуки, ни кого-то ещё. Сегодня я уже заметил несколько стаек живых рыб дальше по реке. С этой ситуацией нужно разобраться», – сказал местный житель Иван.В Минэкологии отметили, что превышение нескольких нормативных значений воды свидетельствует о загрязнении реки канализационными отходами. Возможный источник сброса – очистные сооружения, расположенные выше по течению.
Информация по превышениям направлена в Росприроднадзор и в Росрыболовство. Эти ведомства должны установить причины гибели рыб.
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Лора Луганская