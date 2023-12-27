Подмосковье вошло в топ-3 регионов по доле повторного использования мусора

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Московская область вошла в число лидеров по доле повторного использования мусора. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, которое приводит РИА Новости.
«Отдельным регионам удалось достигнуть высокого уровня утилизации твёрдых коммунальных отходов. Лидерами по доле повторного использования мусора стали Москва (52,9%), Подмосковье (50%) и Орловская область (43,5%)», – указали аналитики.По данным исследования, доля ТКО, направляемых в России на захоронение, к ноябрю составила 79,9%. При этом на повторное использование уходит лишь 12,7% мусора. Лидируют по этому показателю Московский регион и Орловская область.
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Лора Луганская