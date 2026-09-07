Эколог назвал температуру, при которой московские комары впадают в спячку
Эколог Кунафин: сезон активности комаров в столице длится с мая по октябрь
Начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования Азамат Кунафин заявил, что сезон активности комаров в Москве охватывает период с мая по октябрь.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» Кунафин пояснил, что интенсивность поведения насекомых напрямую зависит от температуры воздуха и сопутствующих погодных условий.
«На территории Москвы комары обычно появляются к маю и исчезают к октябрю. При температуре ниже плюс 10 градусов комары впадают в оцепенение, своего рода спячку», — подчеркнул эксперт.Эколог уточнил, что осенью, когда дневная температура не превышает 15 градусов тепла, самки комаров ищут укрытия и откладывают там последние в этом сезоне яйца. С приходом октябрьских и ноябрьских заморозков взрослые особи погибают. Однако яйца и личинки остаются жизнеспособными — они благополучно переживают зимний период в илистых отложениях водоёмов.