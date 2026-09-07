Эколог назвал температуру, при которой московские комары впадают в спячку

07 сентября 2026, 16:52

Эколог Кунафин: сезон активности комаров в столице длится с мая по октябрь

Фото: Istock/frank600

Начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования Азамат Кунафин заявил, что сезон активности комаров в Москве охватывает период с мая по октябрь.





В беседе с Агентством городских новостей «Москва» Кунафин пояснил, что интенсивность поведения насекомых напрямую зависит от температуры воздуха и сопутствующих погодных условий.

«На территории Москвы комары обычно появляются к маю и исчезают к октябрю. При температуре ниже плюс 10 градусов комары впадают в оцепенение, своего рода спячку», — подчеркнул эксперт.