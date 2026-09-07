Россиянам объяснили, как действовать при укусе белки
Биолог Сафонов: при укусе белки необходимо обратиться в травмпункт
При укусе белки важно промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и посетить травмпункт, чтобы врач оценил риск заражения и решил вопрос о профилактике бешенства. Такой совет дал биолог Дмитрий Сафонов.
Сафонов отметил, что вирус бешенства передается через слюну, и без своевременной вакцинации болезнь приводит к летальному исходу. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, причем чем ближе укус к голове, тем быстрее развивается заболевание.
«Белки обычно пугливы и стараются держаться подальше от людей, однако в городских лесопарках они постепенно привыкают к человеку. Поэтому даже здоровый на вид зверек не обязательно безопасен», — пояснил Сафонов в разговоре с Москвой 24.
Кроме бешенства, после укуса существует риск бактериального заражения, так как микроорганизмы из полости рта белки могут вызвать воспаление или абсцесс. Также возможны инфекции, переносимые клещами, включая энцефалит и боррелиоз. Контакт с шерстью может привести к грибковым заболеваниям, таким как стригущий лишай.
Сафонов предупредил о необходимости насторожиться при необычном поведении белки, например вялость, шаткая походка, судороги и сильное слюноотделение могут указывать на бешенство. В этом случае животное может проявлять агрессию или, наоборот, выглядеть вялым и ручным, заключил биолог.