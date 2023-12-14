Эколог Пешков: «По состоянию Волги целый комплекс должен быть»

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Заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил о том, что по сбережению и сохранению состояния Волги необходим целый комплекс мер.
«Тут достаточно сложный комплекс накопившихся за многие десятилетия проблем. Начиная с тех плотин, которые понастроили, и водохранилищ, которые понаделали. По Астраханской пойме: там пытаются сделать обводной канал. Он, безусловно, нужен, чтобы избежать обмеления Волги. Но это только небольшой кусок. По состоянию нашей реки Волги целый комплекс должен быть», — отметил в беседе с RT Пешков.
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