Радио1
Главная / Новости / Общество/ Эколог Пешков: «По состоянию Волги целый комплекс должен быть»

Эколог Пешков: «По состоянию Волги целый комплекс должен быть»

14 декабря 2023, 15:39
Фото: istockphoto.com/UltraONEs

Фото: istockphoto.com/UltraONEs

Заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил о том, что по сбережению и сохранению состояния Волги необходим целый комплекс мер.

При этом, он отметил, что очень серьёзной проблемой является обмеление реки, поскольку один из признаков неблагополучия всего бассейна.

«Тут достаточно сложный комплекс накопившихся за многие десятилетия проблем. Начиная с тех плотин, которые понастроили, и водохранилищ, которые понаделали. По Астраханской пойме: там пытаются сделать обводной канал. Он, безусловно, нужен, чтобы избежать обмеления Волги. Но это только небольшой кусок. По состоянию нашей реки Волги целый комплекс должен быть», — отметил в беседе с RT Пешков.

Читайте также:

Депутат Бурматов: «Для Госдумы защита Волги — это один из приоритетов»

Общественник Корниец предложил открывать госпункты для переработки елей в РФ

Эколог Пукалов: Нельзя выкидывать живую ель после Нового года
#реки
#комплекс
#защита
#экология
#волга
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин высказался о возможном запрете абортов в РФ
Путин: С запретами абортов нужно действовать аккуратно
14 декабря 2023, 15:49

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался по поводу возможного запрета абортов в стране. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«С запретами абортов нужно действовать аккуратно, антиалкогольная компания в своё время привела к употреблению суррогата, нужно иметь это в виду и при абортах», - уточнил Путин. 

По его словам, в настоящий момент женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок. Он выразил уверенность в том, что там есть, над чем работать

Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

Читайте также:

Путин заявил о рекордном урожае в РФ

Путин предсказал итоги СВО

Путину задал вопрос его «нейродвойник»
#итоги
#консультации
#конференция
#прямая линия
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бизнес-психолог назвала главную опасность недостижимых целей при планировании года
Бизнес-психолог объяснила, зачем нужно подводить личные итоги года
14 декабря 2023, 15:36

Фото: IStock/GaudiLab

Новый год – это время подведения итогов, в том числе личных. Бизнес-психолог и коуч Юлия Куликова-Цай в эфире «Радио 1» объяснила, зачем это нудно и как правильно ставить цели на будущий год.
По словам эксперта, подведение итогов нужно как большим компаниям, так и каждому человеку в отдельности. Это помогает проанализировать собственные трансформации.
«Итоги подводить нужно и важно, чтобы отслеживать динамику изменений как в профессиональной, так и в личной жизни. Но не нужно требовать от себя слишком много, важно трезво оценивать свои ресурсы и возможности», — сказала Куликова-Цай.
Коуч подчеркнула, что при планировании будущего года не нужно ставить для себя недостижимые цели. Также важно быть готовым к кризисным ситуациям и не требовать от себя больше, чем это возможно.
«Недостижимые цели очень быстро могут нас загнать в депрессивное состояние, где мы будем разувериваться в своих возможностях и в том, что мы можем достичь чего-то большего. Это будет еще большим мотивом, чтобы оправдывать себя. Нужно четко понимать, что могу, и чего я не могу», — отметила эксперт.
Читайте также: 

Обратный отсчет: Как подготовиться к Новому году за 21 день без вреда для психики?

Привязать ёлку, разложить мандарины: как отгородить кошку от новогоднего дерева

Психолог Покусаева заявила об опасности чрезмерных нагрузок в декабре
#итоги
#новый год
#план
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин высказался за продление программы семейной ипотеки
14 декабря 2023, 15:30

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин выступил за продление программы семейной ипотеки. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Правительство РФ думает над продлением льготной семейной ипотеки, но оно должно исходить из реальных возможностей бюджета», – уточнил Путин.
По его словам, этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Однако он подчеркнул, что важно обращать внимание на возможности российского государства. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами. 

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан. 

Читайте также:

Путину задал вопрос его «нейродвойник»

Путин рассказал, кто отказался от Нагорного Карабаха

Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили
#президент
#правительство
#сми
#мероприятия
#прямая линия
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гутенёв: Идея льготной ипотеки на вторичное жильё в новых регионах правильная
14 декабря 2023, 15:27

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв назвал предложение президента России Владимира Путина о распространении льготной ипотеки в новых российских регионах на вторичное жильё очень правильным.
«Это очень правильная мысль, надо решать проблемы сегодня. Важно, что наш президент находит элегантные решения в сложных ситуациях, я считаю, что стимулирование с помощью льгот и субсидий бюджета наших граждан для того, чтобы быстро улучшить качество своей жизни, — это давно ожидаемая и нужная вещь. Думаю, что тот промышленный потенциал, который есть в Новороссии, в Донбассе, в ближайшие годы изменит экономическую палитру страны», — прокомментировал в беседе с RT Гутенёв.

Читайте также:

Путин: нужно распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё

Путин раскрыл сумму, выделенную на развитие новых регионов

Мобилизация в России и цели СВО: что рассказал Путин о конфликте с Украиной
#президент
#путин
#ипотека
#льготы
#регионы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный Минтранс предупредил автомобилистов о надвигающемся циклоне «Ваня»
14 декабря 2023, 15:25

Фото: Минтранс МО

Автомобилистам следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в связи с циклоном «Ваня», который придёт в Московский регион к концу рабочей недели. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Автомобилистам рекомендуется неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть аккуратными и предельно внимательными на поворотах, мостах, съездах и эстакадах, во дворах жилых домов. По возможности лучше минимизировать поездки», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций или ДТП нужно незамедлительно звонить по телефону 112. При этом нельзя оставаться в машине или рядом с ней, так как это опасно.

Ухудшение погоды ожидаются уже в ночь на пятницу. Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер до 17 м/с, гололедицу и местами метель. Высота сугробов может вырасти до полуметра.
 
Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, как правильно перевозить ёлки в общественном транспорте

Синоптик: В Москву придёт кошмарный снегопад и оттепель

Число ДТП в Московской области за год снизилось на 2%
 
#минтранс мо
#непогода
#дорога
#водители
#пдд
#снег
#снегопад
#синоптики
#метеоролог
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин дал совет российским блогерам
Путин: Блогерам нужно исходить из этики, соблюдать мораль и нравственность
14 декабря 2023, 15:15

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал совет российским блогерам. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Блогерам необходимо исходить в своей деятельности из этики, соблюдать мораль и нравственность», - уточнил Путин.
 
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

Читайте также: 

«Кондиционеры шуруют»: Путин объяснил свой кашель 

Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили

Путин: Вопрос о «северных надбавках» обсуждается в правительстве
#президент
#сми
#мероприятия
#конференция
#прямая линия
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин заявил о своей любви к яйцам
Путин: в свое время мог сразу десять яиц с утра навернуть
14 декабря 2023, 15:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, заявил о своей любви к куриным яйцам, отметив, что раньше мог съесть сразу 10 штук.
«В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — рассказал президент о своей любви к яйцам, отвечая на вопрос о росте цен на них.

Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцирован увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства. Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Читайте также:

Путин дал россиянам советы, как встретить новый год

Путин дал совет российским блогерам

Путин высказался о тарифах на перелеты на ДВ
#яйца
#президент
#советы
#итоги
#сми
#мероприятия
#рост
#конференция
#прямая линия
#импорт
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал виновных во всплеске кори в России
Путин объяснил всплеск кори в России
14 декабря 2023, 14:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что всплеск кори в России возник из-за прибытия трудовых мигрантов из стран с низкой иммунизацией, а также переезда людей из Украины, где иммунизация находится на очень низком уровне.
«Всплеск заболевания в мире по кори наблюдается один раз в четыре года. Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты и с Украины, потому что оттуда к нам переехали миллионы людей», - рассказал глава государства.

По его словам, на Украине и раньше иммунизация находилась на очень низком уровне, отметив, что в настоящее время он стал еще ниже.

Путин также, подводя итоги года, заявил, что уже в ближайшее время проблема нехватки вакцин от кори будет решена.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Читайте также:

Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения

Воробьёв ответил на вопрос «Прямой линии» с президентом о строительстве больницы в Балашихе

Путин призвал на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри
#президент
#общество
#итоги
#мероприятия
#больницы
#мигранты
#заболевания
#конференция
#прямая линия
#путин
#корь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье будут штрафовать за неоплаченный провоз багажа сверх нормы
14 декабря 2023, 14:56

Фото: Мособлдума

В Подмосковье будут штрафовать на 500 рублей за неоплату провоза багажа в общественном транспорте сверх нормы. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы, уточнив формулировки Кодекса Московской области об административных правонарушениях.
«Штрафа за безбилетный проезд остался неизменным – 1 тыс рублей. А предлагаемый проектом закона размер штрафа за неоплату перевозки багажа или провоза ручной клади сверх установленной нормы предлагается установить в 500 рублей», – объявил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, представляя законопроект.
Пассажир имеет право перевозить за плату багаж в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышают 180 см. Он также может провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого суммарно не превышают 120 см, одну пару лыж в чехле, детские санки и детскую коляску.
 
Если пассажир оплатит штраф, он всё равно должен будет оплатить и багаж.
 
Читайте также:

Мособлдума продлила в Подмосковье срок действия нескольких социальных льгот

Председатель Мосгордумы Шапошников рассказал о совместной работе с подмосковными депутатами

Воробьёв вручил региональные знаки отличия подмосковным депутатам
 
#алексей гержик
#общественный транспорт
#оплата
#багаж
#штрафы
#мособлдума
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф