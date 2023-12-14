Депутат Бурматов: «Для Госдумы защита Волги — это один из приоритетов»

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что защита и очистка Волги является одной из приоритетных задач.
«Мы находимся в постоянном взаимодействии с органами исполнительной власти. Внимание президента к этому вопросу кратно повышает шансы на то, что он будет решён эффективно: река будет защищена, экосистема этой реки защищена, люди будут защищены, так как у нас на берегах Волги несколько десятков миллионов человек проживают. Для Госдумы защита Волги — это один из приоритетов», — прокомментировал в беседе с RT Бурматов.
Ранее сообщалось, что в посёлке Богатыревка под Махачкалой в Дагестане наблюдаются проблемы с питьевой водой. Как пишут argumenti.ru, виной такой ситуации явилось глобальное потепление: горные реки мелеют, родники иссякают, плюс ко всему летом стало меньше дождей, а зимой — снега.
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