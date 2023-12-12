Эколог Пукалов: Нельзя выкидывать живую ель после Нового года

Фото: istockphoto.com/dmf87
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов заявил, что нельзя выбрасывать ёлку после Нового года, поскольку, разлагаясь, она несёт существенный вред экологии.
Он пояснил, что при разложении дерево выделяет углекислый газ, который способствует парниковому эффекту и глобальному потеплению.
Он отметил, что прежде, чем заносить дерево в здание, надо плавно повышать температуру в течение двух недель и увеличивать длину светового дня.
После праздников специалист рекомендовал сдать ёлку в питомник или зоопарк или вернуть дерево в почву.
Читайте также:
В Подмосковье наградили самых активных участников программы утилизации электроники
Участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка» создали более 5 тыс работ
Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»
«Ёлка, к сожалению, превращается в мусор и разлагается. Если не использовать её повторно на щепу, на подстилку, на корм для копытных животных и просто выкинуть – при разложении будет выделяться углекислый газ. Я сторонник хвойного дерева в горшке. Если позволяют средства, можно и метровое, и полутораметровое купить. Здесь единственное – грамотно его подготовить к переносу в тепло, так как в питомниках они находятся при минусовой температуре и коротком световом дне», — отметил в беседе с Общественной Службе Новостей Пукалов.
После праздников специалист рекомендовал сдать ёлку в питомник или зоопарк или вернуть дерево в почву.
Читайте также:
В Подмосковье наградили самых активных участников программы утилизации электроники
Участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка» создали более 5 тыс работ
Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»
Мелисса Тимофеева