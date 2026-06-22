Эколог предупредил о вреде утопленных в Москве самокатов для окружающей среды
Эколог Пинаев: утопленные в Москве самокаты могут навредить окружающей среде
Утопленные в Москве самокаты кикшеринга могут навредить окружающей среде. Об этом сообщил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.
Напомним, в каналах мессенджера МАХ появились сообщения об утоплении на юге столицы десятков самокатов кикшеринга. Спустя некоторое время сервис «Яндекс Go» выявил виновников и обратился в полицию с соответствующим заявлением. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«Мы знаем об этих инцидентах вандализма и уже установили личность причастных. На них написано заявление в правоохранительные органы — по результатам расследования будут применены меры», — отметили в сервисе.
Там добавили, что все случаи вандализма рассматриваются сотрудниками службы безопасности. За порчу имущества придется заплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.
Пинаев в разговоре с Москвой 24 уточнил, что в электрических самокатах содержится литий и другие тяжелые металлы, которые несут опасность для рыбы, водорослей и других живых организмов.
«Более того, нахождение техники в водоеме оказывает дополнительное воздействие и на саму воду. Ее придется очищать с помощью дополнительных средств», — подчеркнул эксперт.