Эколог предупредил о вреде утопленных в Москве самокатов для окружающей среды

22 июня 2026, 14:24

Эколог Пинаев: утопленные в Москве самокаты могут навредить окружающей среде

Фото: iStock/Piotr Wytrazek

Утопленные в Москве самокаты кикшеринга могут навредить окружающей среде. Об этом сообщил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.





Напомним, в каналах мессенджера МАХ появились сообщения об утоплении на юге столицы десятков самокатов кикшеринга. Спустя некоторое время сервис «Яндекс Go» выявил виновников и обратился в полицию с соответствующим заявлением. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.





«Мы знаем об этих инцидентах вандализма и уже установили личность причастных. На них написано заявление в правоохранительные органы — по результатам расследования будут применены меры», — отметили в сервисе.

«Более того, нахождение техники в водоеме оказывает дополнительное воздействие и на саму воду. Ее придется очищать с помощью дополнительных средств», — подчеркнул эксперт.