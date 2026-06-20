В Москве утопили десятки электросамокатов

20 июня 2026, 16:50

Десятки электросамокатов утопили в водоеме в Битцевском лесу в Чертаново

Фото: istockphoto/Wpadington

В пруду на юге Москвы, на территории Битцевского леса в Чертанове, обнаружили десятки поврежденных электросамокатов от разных операторов кикшеринга. Об этом 20 июня пишет «Российская газета».