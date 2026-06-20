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В Москве утопили десятки электросамокатов

Десятки электросамокатов утопили в водоеме в Битцевском лесу в Чертаново
Фото: istockphoto/Wpadington

В пруду на юге Москвы, на территории Битцевского леса в Чертанове, обнаружили десятки поврежденных электросамокатов от разных операторов кикшеринга. Об этом 20 июня пишет «Российская газета».



По предварительной информации, неизвестный намеренно собрал технику у популярной зоны отдыха. Затем он привел ее в негодность и скинул в воду.

Специалистам еще предстоит выяснить, подлежит ли такая техника восстановлению. Официальные комментарии от полиции и сервисов аренды пока не поступали.

Ранее электросамокат на зарядке устроил пожар в столичной многоэтажке. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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