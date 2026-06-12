Фура сбила электросамокатчика на МКАД

12 июня 2026, 21:09

Фура сбила мужчину, который был на электросамокате на МКАД

Фото: istockphoto/JTeivans

В ночь на 12 июня на МКАД произошло первое в России ДТП с участием электросамоката на автомагистрали с разрешённой скоростью 100 км/ч. Грузовой автомобиль сбил мужчину, пишет ИА Регнум.