Фура сбила электросамокатчика на МКАД
В ночь на 12 июня на МКАД произошло первое в России ДТП с участием электросамоката на автомагистрали с разрешённой скоростью 100 км/ч. Грузовой автомобиль сбил мужчину, пишет ИА Регнум.
Авария случилась около 01:00 на втором километре дороги. На кадрах с места событий видно, что самокатчик двигался то по крайней правой полосе, то по обочине, где его и задела проезжавшая фура. Водитель грузовика мгновенно отреагировал и нажал на тормоз, почувствовав удар в кузов.
В результате мужчина получил тяжёлую травму — левая нога оказалась практически раздробленной. Прибывшие медики собрали фрагменты конечности в пакет для передачи хирургам, которые попытаются спасти ногу пострадавшего.
Ранее девочка потеряла часть руки на подработке в Ленобласти. Подробности в нашем материале.
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