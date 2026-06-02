В Подмосковье три школьника на одном электросамокате попали под колеса легковушки
В Щелково три подростка, ехавшие на одном электросамокате, пострадали в столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».
ДТП произошло около пяти вечера на улице Широкой. Предварительно, водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с юными самокатчиками, когда поворачивал с главной дороги на второстепенную. Всех троих подростков доставили в больницу. Уточняется, что пострадавшими оказались мальчик и две девочки. Один несовершеннолетний остался в медицинском учреждении, а остальных после оказания помощи отпустили домой.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
Ранее «Радио 1» передавало, что на северо-востоке Москвы мужчина в ходе ссоры вытолкнул знакомую из окна седьмого этажа. Пострадавшая скончалась от полученных травм, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
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