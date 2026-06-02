В Подмосковье три школьника на одном электросамокате попали под колеса легковушки

02 июня 2026, 23:22

В Щелково три школьника на одном электросамокате пострадали в ДТП с легковушкой

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция» @gumvd50

В Щелково три подростка, ехавшие на одном электросамокате, пострадали в столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».