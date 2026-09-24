Эколог предупредил об угрозе заболачивания отдельных участков Каспия

24 сентября 2026, 11:58

В Каспий поступают загрязнения, которые превращают его в болото

Фото: iStock/Nurlan Tastanbekov

Доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын заявил, что загрязняющие вещества из Волги создают серьезные риски для экосистемы Каспийского моря. Их накопление способно запустить процесс эвтрофикации и привести к заболачиванию прибрежных зон.