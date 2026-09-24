Эколог предупредил об угрозе заболачивания отдельных участков Каспия
Доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын заявил, что загрязняющие вещества из Волги создают серьезные риски для экосистемы Каспийского моря. Их накопление способно запустить процесс эвтрофикации и привести к заболачиванию прибрежных зон.
В беседе с «Газетой.Ru» ученый сообщил, что за состоянием российской акватории следят Росгидромет и Каспийский морской научно-исследовательский центр. Пункты наблюдений работают в волжской дельте и непосредственно в море. По итогам 2024 года специалисты отнесли воду Каспия к загрязненной по совокупному индексу.
Основной поток вредных веществ поступает вместе с речными водами. Волга приносит в море бытовые стоки, остатки пестицидов, тяжелые металлы и нефтепродукты на отдельных участках.
Особую тревогу у экспертов вызывают пестициды и фенолы. Как отметил Рукавицын, концентрация агрохимикатов в поверхностных водах с 2023 года выросла в десятки раз, хотя их применение запрещено. Уровень загрязнения фенолами достиг отметки «экстремально высокий».
Такая нагрузка меняет природные процессы в водоеме. Избыток загрязняющих соединений стимулирует разрастание водной растительности и ухудшает кислородный режим. В перспективе это грозит сокращением числа видов рыб, птиц и других обитателей региона.
По словам эколога, ухудшение состояния Каспия лишит побережье части рекреационной ценности. Последствия затронут и связанные с морем природные территории.
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