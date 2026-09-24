Эндокринолог назвала худшие продукты для завтрака

24 сентября 2026, 11:22

Эндокринолог Бартоломе: выпечка на завтрак вызовет усталость через два часа

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Эндокринолог Лаура Бартоломе в подкасте Tengo un plan назвала худшие продукты для завтрака. По ее словам, которые приводит издание El Confidencial, неправильный первый прием пищи может привести к серьезным проблемам со здоровьем.