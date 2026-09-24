Эндокринолог назвала худшие продукты для завтрака
Эндокринолог Лаура Бартоломе в подкасте Tengo un plan назвала худшие продукты для завтрака. По ее словам, которые приводит издание El Confidencial, неправильный первый прием пищи может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Специалист предупредила, что завтрак из сладостей с быстрыми углеводами вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови и интенсивный выброс инсулина. Через два часа, когда эти показатели снова снижаются, у человека возникает чувство голода и сильная усталость.
В связи с этим Бартоломе призвала избегать употребления на завтрак различной выпечки и соков. Вместо них она посоветовала выбирать продукты с большим содержанием белка и клетчатки. Натуральный йогурт, орехи, семена и овсянка надолго дают ощущение сытости и снижают желание перекусывать между приемами пищи, заключила врач.
Ранее эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Татьяна Губина раскрыла один из главных симптомов преддиабета.
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