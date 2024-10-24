Эколог Пукалов предупредил о возможных ливнях и ураганах в России

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Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил, что ослабление течений в Атлантике моет привести к ливням и ураганам в нашей стране.
«Нарушение существующего баланса температуры и солёности, плотности вод Атлантики приводят к замедлению Гольфстрима и всех его ответвлений. Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Понижение температуры затронет большую часть Северо-Западного федерального округа. Соседство огромного «острова холода» над Норвегией, Финляндией, Швецией, Данией вызовет увеличение опасных метеорологических явлений на европейской части РФ. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи», — прояснил в беседе с RT Пукалов.
А в Кузбассе ожидается потепление. Как сообщают синоптики кемеровского Гидрометцентра, уже этой ночью температура в регионе составит 0-5°C, а днём 6-11°C тепла. «Сiбдепо» передаёт, что вместе с тем возможны дожди.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что дожди в Москве прекратятся к ближайшим выходным.
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