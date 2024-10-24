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Эколог Пукалов предупредил о возможных ливнях и ураганах в России

24 октября 2024, 16:04
Фото: iStock/lisatop

Фото: iStock/lisatop

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил, что ослабление течений в Атлантике моет привести к ливням и ураганам в нашей стране.
«Нарушение существующего баланса температуры и солёности, плотности вод Атлантики приводят к замедлению Гольфстрима и всех его ответвлений. Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Понижение температуры затронет большую часть Северо-Западного федерального округа. Соседство огромного «острова холода» над Норвегией, Финляндией, Швецией, Данией вызовет увеличение опасных метеорологических явлений на европейской части РФ. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи», — прояснил в беседе с RT Пукалов.

А в Кузбассе ожидается потепление. Как сообщают синоптики кемеровского Гидрометцентра, уже этой ночью температура в регионе составит 0-5°C, а днём 6-11°C тепла. «Сiбдепо» передаёт, что вместе с тем возможны дожди.



Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что дожди в Москве прекратятся к ближайшим выходным.

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#ливень
Зарплату рабочим подмосковных госучреждений повысят на 8%
24 октября 2024, 16:27

Фото: Андрей Голубев / пресс-служба Мособлдумы

Зарплата рабочим государственных учреждений в Подмосковье поднимут с 1 января более чем на 8%.
Об этом на заседании Мособлдумы объявил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, в 2025 году тарифную ставку для рабочих первого разряда госучреждений Московской области увеличат на 8,4%
«Проект закона о тарифной сетке внесён губернатором Московской области. Предлагается с 1 января будущего года установить ставку первого разряда в размере 8 923 рубля в месяц, то есть повысить на 8,4%. Деньги на это заложены в проекте бюджета», – рассказала первый замминистра социального развития региона Вера Савлина, представляя проект закона.
По данным регионального парламента, повышение ставки предусматривается для представителей рабочих профессий, в том числе сантехников, водителей, дворников, маляров и других.

Как отметил Голубев, увеличение тарифной ставки коснётся более 44 тыс. жителей Подмосковья. Депутаты одобрили и приняли законопроект в целом.
Названы законопроекты
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#рабочие
#подмосковье
#московская область
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«Грязная бабская истерика»: Психоаналитик объяснил поведение Седаковой после заявления о разводе
Психоаналитик Смолярчук о разводе Седаковой: мужчины и женщины проживают развод по-разному
24 октября 2024, 16:16

Анна Седокова (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Певица Анна Седокова подтвердила, что окончательно расстается с мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Она подала на развод в мировой суд.
Известно, что до этого уже были ситуации, когда пара объявляла о расставании, но потом налаживала отношения. Однако до развода с подачей документов дошло в первый раз.

Анна рассказывает в своих социальных сетях, что после расставания с мужем перенесла отек Квинке, что ей очень сложно, что она не хочет говорить на эту тему. Однако баскетболист в своем блоге интригует намеками, что до расставания дело так и не дойдет.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что, когда конфликт между супругами доходит до апогея, мужчина начинает сопротивляться разводу «всеми своими фибрами».
«Это и физическое сопротивление, и физическое насилие, и финансовые санкции в сторону женщины — он использует всевозможные инструменты, чтобы сохранить брак. Потому что его распадающийся брак воспринимается им как собственное фиаско и поражение», — объяснила эксперт.

Она добавила, что, по статистике, инициаторами развода в большинстве случаев являются женщины, 50% из них разводом манипулирует.
«Она разводится тоже не хочет, но пытается реактивными действиями добиться желаемого результата. Через инструмент развода пытается из него выдавить какой-то поступок. Когда мужчина соглашается и не препятствует — это человеческое отчаянье», — сказала психолог.

По ее словам, развод воспринимается мужчиной и женщиной совершенно по-разному.
«Когда развод нависает, как серое грозовое облако, у мужчины включается защитная функция. Психика будто бы замораживает его эмоции, начинает дозировать их, чтобы он не умер от инфаркта, от сердечной или сосудистой катастрофы. И он начинает сам себе придумывать какие-то отговорки. Работает система избегания, и создается миф: жена-истеричка, завтра будет все хорошо. Он начинает как ребенок отгонять все плохие мысли», — высказалась Смолярчук.

То есть мужчина самообманом откладывает (путешествием, алкоголем) потерю старых бытовых привязанностей и тяжелых переживаний, а женщина же наоборот проживает свои агрессивные эмоции, ничего не скрывая.
«Женщина в это время ведет себя очень агрессивно, как раненый зверь. Она лишает мужчину нормального конструктивного диалога, потому что разговор с разъяренной женщиной превращается в обычную бабскую грязную истерику. У женщины включается говномет. Она этой истерикой добивается каких-то прежних позиций и ждет от партнера подвига», — рассказала психоаналитик.

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В Мытищах снесли аварийный жилой дом 1954 года постройки
24 октября 2024, 16:12

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

На улице Академика Каргина в Мытищах ликвидировали здание многоквартирного жилого дома. Снос провели в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объектов, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Двухэтажное кирпичное здание площадью 565 кв. м. построили в 1954 году. Моральный и физический износ привел к снижению эксплуатационных показателей, и дом признали аварийным. Весной этого года были расселены жильцы восьми квартир, затем принято решение о демонтаже. Сносу провели в сентябре», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
По данным Мособлархитектуры, всего в городском округе Мытищи выявлено 397 объектов незавершенного строительства. Ликвидирован, достроен или приведён в соответствие 271, что составляет 68% от общего количества.

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#мособлархитектура
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#снос
#мытищи
#подмосковье
#московская область
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Расширение Ярославского шоссе в Пушкинском коснётся 500 тыс. жителей и 1,5 млн автомобилистов
Расширение Ярославского шоссе в Пушкинском коснётся 1,5 млн автомобилистов
24 октября 2024, 15:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Расширение Ярославского шоссе в городском округе Пушкино завершат в 2028 году. Это улучшит транспортную доступность для 1,5 млн автомобилистов. Об этом стало известно в ходе поездки в муниципалитет губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который проверил ход работ и поговорил со строителями.
Масштабная реконструкция автодороги М-8 «Холмогоры» стартовала в этом году. В рамках I этапа на участке с 35 по 40 км, от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе, количество полос увеличат с четырёх до восьми – десяти, построят мост через реку Скалбу, модернизируют развязку в районе деревни Костино.
«Всего реконструируем 12 км Ярославского шоссе, сначала самое узкое место. В 2026 году строители обещают полностью завершить первый этап. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», – заверил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2020 году в рамках модернизации Московского транспортного узла, которую инициировал президент, был расширен участок М-8 «Холмогоры» с 16 по 35 км – от МКАД до города Пушкино. Построены обходы Мытищ и Тарасовки. Это увеличило пропускную способность автодороги с 60 до 140 тыс. машин в сутки. Время в пути от Ивантеевки до Москвы сократилось на полчаса, а от города Пушкино до Москвы – на 1 час 10 минут.

При этом участок от Пушкино до ЦКАД остался четырёхполосным. Интенсивность движения в час пик превышает там 80 тыс. машин в сутки, водители стоят в пробках до полутора часов. Сейчас на объекте работают более 380 человек и почти 200 единиц техники.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Идёт устройство опор нового моста – ширины старого не хватало. Сейчас открыто движение по двум временным. Здесь будет восемь полос – по четыре в каждом направлении. Уже приступили к следующему этапу в районе ЦКАД – строим там объездную дорогу. Мост, расположенный над Ярославским шоссе, будет разбираться, его заменит больший по габаритам», – поделился планами представитель подрядчика Виктор Перевалов.
«В 2026 году закончим первый этап, всё обустройство. В рамках второго этапа приступаем к работам по реконструкции развязки с ЦКАД. Также в работе – Кощейково. В 2028 году полностью реализуем проект», – отметил начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2028 году, когда полностью завершат реконструкцию М-8 «Холмогоры», изменения почувствуют более 500 тыс. местных жителей и 1,5 млн автомобилистов.

Кроме того, Центравтомагистраль планирует расширить с четырёх до восьми полос 16-километровый участок Ярославского шоссе от ЦКАД до Сергиева Посада. Проектирование завершат в будущем году.

Воробьёв напомнил, что недавно в Подмосковье открыли трассу М-5 «Урал». Он поблагодарил строителей и правительство, сопровождавшее эту работу, а также президента, при поддержке которого было принято это решение.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#трасса
#модернизация
#пушкино
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Избившая младенца россиянка села в тюрьму на 1,5 года
Избившая 11-месячную внучку сожителя россиянка села в тюрьму на 1,5 года
24 октября 2024, 15:30

Фото: iStock/ Eva HM

В Курске Ленинский районный суд вынес приговор 44-летней Любови Азаровой.
Женщина сядет в тюрьму на 1,5 года за избиение 11-месячной внучки сожителя до гематом.

Любовь Азарову признали виновной по части 2 статьи 112 УК РФ или «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести малолетнему ребенку». Женщина признала вину в ходе заседания, сообщает Lenta.ru.

Азарова отправят отбывать наказание в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск о взыскании с Любови морального вреда в пользу ребенка. Обвиняемой придётся выплатить сумму в размере 300 тысяч рублей.

Согласно сведениям, 20 апреля мать 11-месячной девочки оставила ребенка с Азаровой, а сама ушла по делам. В состоянии алкогольного опьянения Любовь избила младенца на лестничной площадке дома. Ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки и головного мозга, гематомы.

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#избиение
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Пять лишних внутренних органов обнаружили у женщины с сильными болями в животе
The Sun: две матки и три почки обнаружили у 31-летней женщины
24 октября 2024, 15:29

Фото: iStock/demaerre

У 31-летней женщины по имени Мел Плаканика, страдающей от сильных болей в животе и кровотечений, обнаружили пять лишних органов. Об этом пишет издание The Sun.
Отмечается, что женщина страдала от нестерпимой боли в животе, которая сопровождалась регулярными кровотечениями. После очередного приступа мать приняла решение отвезти дочь к врачу. В больнице после сканирования рядом с маткой обнаружили уплотнение, которое приняли за опухоль. Однако все оказалось куда сложнее.

В ходе обследования, выясняя причины состояния пациентки, врачи обнаружили, что у неё две матки с двумя шейками, четыре яичника и три почки. В общей сложности Плаканике насчитали пять лишних внутренних органов.

При этом, не они вызывали боли и кровотечения, а эндометриоз. Однако было принято решение провести операцию, в ходе которой женщине удалили одну матку и два яичника, а также объединили две шейки матки в одну.

Сама девушка предположила, что у неё была сестра-близнец, с которой она объединилась в ходе внутриутробного развития.

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#женщина
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#здоровье
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Участники «Активного долголетия» из Каширского муниципалитета посетили Истру
24 октября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира.

Экскурсионные туры стали одним из самых популярных видов активности для участников проекта «Активное долголетие» в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Недавно долголеты посетили город Истра, где посетили Ново-Иерусалимский мужской монастырь и Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», который является крупнейшим музеем Московской области.

Монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном с целью воссоздания комплекса святых мест Палестины под Москвой. В храме монастыря находится предел с копией храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Проект «Активное долголетие» открыт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий доступно на сайте.

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#активное долголетие
#новый иерусалим
#экскурсия
#кашира
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Симоньян объяснила резкую критику идеи налога на бездетность
24 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/mizar_21984

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала идею налога на бездетность отвратительной, поскольку многие люди не имеют детей не по своим вине или желаниям, а по объективным причинам.
«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. Как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут», — сказала Симоньян.

До этого сообщалось, что врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии помогли стать мамой женщине, которая ранее перенесла 12 операций на мозге.

«В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии для ведения беременности была направлена женщина с аномалией Арнольда-Киари. При таком заболевании происходит смещение ткани головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сдавлению спинного мозга и скоплению спинномозговой жидкости в черепной коробке. Из-за этого человек испытывает мучительные боли в голове и спине, нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.

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#рождаемость
#люди
#налог
#семья
#дети
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На Украине заявили о возникновении «языковой шизофрении» из-за двуязычия
Омбудсмен Кремень сообщил о «языковой шизофрении» на Украине
24 октября 2024, 15:04

Фото: iStock/3dmitry

Использование на Украине сразу нескольких языков вызывает шизофрению. Такое заявление сделал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, слова которого приводит «Новое издание».
По его словам, двуязычие на Украине якобы порождает такой феномен, как «языковая шизофрения». В связи с этим часть граждан страны продолжает ходить в церковь, ассоциирующуюся с Русской православной церковью (РПЦ). Из-за этого же в обществе присутствуют коллаборанты и люди, активно сдающие украинские позиции.

Ранее в этот день Кремень заявлял о переходе страны к «наступательной украинизации», которая предполагает введение строгого контроля за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни.

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#скандал
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