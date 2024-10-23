Подмосковный Минтранс предупредил автомобилистов о сильном ветре

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Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть бдительными на дорогах и соблюдать ПДД на фоне сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«23 октября в Московском регионе – дождливая погода. Ветер усилился до 11 м/с, его порывы достигнут 15 м/с. В ночь на 24 октября они станут ещё сильнее – до 17 м/с. Во время ухудшения погоды растёт риск возникновения ДТП, поэтому не отвлекайтесь на телефон при движении. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, резко не маневрируйте. Снизьте скорость до минимума в пешеходных зонах и пропускайте пешеходов», – отметили в министерстве.К тому же там посоветовали аккуратно парковаться и избегать шатких конструкций.
Пешеходам следует соблюдать осторожность при переходе дороги, не перебегать её на красный свет, убедившись, что все автомобилисты пропускают их на переходе. А вечером лучше носить световозвращающие элементы.
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Лора Луганская