Подмосковный Минтранс предупредил автомобилистов о сильном ветре

Жительница Уфы несколько недель вынашивала мертвый плод, рискуя своей жизнью. Женщина считает, что участковый гинеколог не уделил должного внимания ее состоянию, однако в больнице отказываются признавать свою вину. Подробности – в материале «Радио 1».