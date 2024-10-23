Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей области в ближайшие дни

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Постепенно подходит к концу второй осенний месяц, который долго баловал москвичей и жителей области солнечными лучами. Ждать ли еще яркого солнца?
Начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что яркого солнца ждать уже не стоит.
По его словам, до 29 октября температура воздуха будут выше нормы на два градуса, ночные часы тоже будут плюсовыми.
Он добавил, что резких погодных перемен не ожидается, однако резину на машинах уже стоит менять на зимнюю.
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«Облачно будет и завтра, 24 октября, с небольшим дождем и послезавтра тоже. А в субботу, 26 октября, осадков не ожидается, но на северо-востоке возможны заморозки до -1 градуса», — сказал синоптик.
По его словам, до 29 октября температура воздуха будут выше нормы на два градуса, ночные часы тоже будут плюсовыми.
«Дневная температура не будет подниматься выше 7-9 градусов. Ночью будет от 0 до +2 градусов. В субботу ночью от -3 до +2», — рассказал эксперт.
Он добавил, что резких погодных перемен не ожидается, однако резину на машинах уже стоит менять на зимнюю.
«Надо менять резину, ждать не стоит, хотя снежного покрова устойчивого пока не будет. Ноябрь в прошлом году был теплый, но в этом году будет холоднее. Будет и мокрый снег, и смешанные формы осадков», — заключил Варакин.
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Анастасия Бондарева