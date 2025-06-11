11 июня 2025, 20:43

Эколог Рыбальченко: для усиленного роста томатов нужно включать мировую классику

Фото: Istock/BiancaneveMoSt

Эколог и агроном Илья Рыбальченко рассказал, что «слушать» мировую классическую музыку очень полезно для растущих помидоров. По его словам, подходящий музыкальный репертуар поможет подготовить «питомцев» к очередному похолоданию в Москве.





Как стало известно NEWS.ru в беседе с агрономом, величайшие произведения Чайковского, Вагнера или Моцарта необычайно полезны для набора зелёной массы и формирования больших спелых плодов томатов.

«Поставьте радио в теплице. Исследование показало: под классику томаты растут устойчивее и не боятся холода. Также советую ночью укрывать грядки одеялами из нетканого материала или завешивать теплицу марлей в два слоя», — дал рекомендации по выращиваю Рыбальченко.