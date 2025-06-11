«Кукуха прилетела»: Челябинские психиатры создали себе талисман

11 июня 2025, 19:56

Челябинская психоневрологическая больница выбрала птицу Кукуху своим символом

Фото: Областная специализированная психоневрологическая больница № 1

В областной клинической психоневрологической больнице №1 города Челябинск поселилось целое семейство необычных птиц, которые тут же привлекли к себе внимание. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.





Главный психиатр региона Михаил Козлов создал удивительных птиц. Врач, вдохновившись примером коллег из Перми решил сделать талисман и для своего города. Михаил задумал очаровательных птиц и разработал дизайн, а уже позже мягкие игрушки изготовили. Каждая из милых птичек представляет отдельное направление работы, в том числе работу поликлиники, психологов и детского отделения.

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот – такой замечательный кукух. Изначально он задумывался как мужчина, мальчик», — рассказывает Михаил.