Автоэксперт Дмитрий Попов: хорошая китайская машина стоит от 3 млн рублей
Автоэксперт Попов пояснил, почему не стоит брать китайские авто дешевле 2 млн
Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что хорошую китайскую машину сейчас можно купить за 3-3,5 млн рублей.
Как отметил эксперт «Татар-информу», за эти деньги можно найти Changan или Chery Arrizo.
Попов подчеркнул, что нормальных китайских машин по цене «Лады Весты» (1,6-1,7 млн рублей) нет. Если «китаец» стоит дешевле 2 млн рублей, значит, производитель на чем-то серьезно сэкономил.
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