«Лапша Медиа» назвала фейком новость о российских полицейских в кимоно

11 июня 2025, 18:55

Фото: iStock / Miljan Živković

Ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг сообщения о том, что российские полицейские будут нести службу в традиционной японской одежде, поскольку кимоно включили в перечень обмундирования сотрудников МВД.