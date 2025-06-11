«Лапша Медиа» назвала фейком новость о российских полицейских в кимоно
Ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг сообщения о том, что российские полицейские будут нести службу в традиционной японской одежде, поскольку кимоно включили в перечень обмундирования сотрудников МВД.
Кимоно не будет одним из видов формы сотрудника полиции, пояснила официальный представитель МВД. Такую одежду будут выдавать только курсантам и слушателям образовательных организаций ведомства для профильных занятий по физподготовке, а не всем полицейским.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса МВД также отметил, что кимоно необходимо при физической подготовке в ряде единоборств. Однако правоохранители не будут применять его в повседневной работе.
Ранее сообщалось, что правительство внесло изменения в документ «О форменной одежде, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел». С 10 июня в перечне, помимо резонансного кимоно, присутствуют куртка демисезонная, облегчённые брюки и спортивные туфли.
Фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.
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