Экологи обещают Москве экстремальное лето

25 февраля 2026, 23:26

Фото: iStock/batuhan toker

Экологи прогнозируют в столичном регионе предстоящим летом лесные пожары, нашествие насекомых и жару до +40 °С. Предполагается, что Москва может столкнуться с аномалиями, сопоставимыми с 2010 годом.





По данным argumenti.ru, снежная зима создала эффект «термоса» для почвы, поэтому не исключено нашествие насекомых, личинки которых успешно перезимовали под толстым слоем снега. При потеплении они массово проснутся. Кроме того, стремительное таяние снега и быстрый уход влаги приведет к тому, что прошлогодняя трава быстро высохнет.





«Вкупе с засухой и ветреной погодой это создаёт критический риск лесных и торфяных пожаров уже в начале июня. К тому же климатическое лето в Москве может начаться уже в мае из-за прогнозируемой ранней и стремительной весны», — говорится в материале издания.