Спасатели Подмосковья предупредили о коварстве льда водоёмов при сильных снегопадах

25 февраля 2026, 15:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Обильные снегопады в Подмосковье усилили иллюзию безопасности ледяного покрова на водоёмах региона. Он кажется прочным и надёжным, скрывая реальное состояние льда, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.





В ведомстве призвали жителей региона, особенно любителей подлёдного лова, к предельной осторожности. Дело в том, что снег не только маскирует опасные участки, но и разрушает своей тяжестью ледяную поверхность.



Снежный покров выполняет роль одеяла и замедляет процессы льдообразования даже в морозные дни. При этом под толщей снега нередко скрываются полыньи, промоины и трещины.

«В условиях непрекращающихся снегопадов лёд на водоёмах становится особенно коварным. Снег маскирует реальное состояние поверхности. Под ним могут находиться затянутые тонкой коркой старые рыбацкие лунки, промоины в местах с сильным течением. Человек проваливается в такую ловушку мгновенно, даже не услышав предупреждающего потрескивания. Кроме того, на лёд давит тяжёлая снежная масса. Он трескается, пропитывается водой и после повторного замерзания превращается в очень хрупкую субстанцию», – объяснил первый заместитель начальника госучреждения Вадим Беловошин.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

«Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на лёд в снегопад. Перед выходом на замёрзший водоём нужно сообщить близким о месте и времени возвращения. Также следует обязательно проверить прочность льда пешнёй, так как визуально оценить его состояние под снегом невозможно. При себе нужно иметь прочную верёвку длиной 15-20 метров, заряженный телефон во влагозащищённом чехле и спасательный жилет», – добавил Беловошин.