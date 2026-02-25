Спасатели Подмосковья предупредили о коварстве льда водоёмов при сильных снегопадах
Обильные снегопады в Подмосковье усилили иллюзию безопасности ледяного покрова на водоёмах региона. Он кажется прочным и надёжным, скрывая реальное состояние льда, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В ведомстве призвали жителей региона, особенно любителей подлёдного лова, к предельной осторожности. Дело в том, что снег не только маскирует опасные участки, но и разрушает своей тяжестью ледяную поверхность.
Снежный покров выполняет роль одеяла и замедляет процессы льдообразования даже в морозные дни. При этом под толщей снега нередко скрываются полыньи, промоины и трещины.
«В условиях непрекращающихся снегопадов лёд на водоёмах становится особенно коварным. Снег маскирует реальное состояние поверхности. Под ним могут находиться затянутые тонкой коркой старые рыбацкие лунки, промоины в местах с сильным течением. Человек проваливается в такую ловушку мгновенно, даже не услышав предупреждающего потрескивания. Кроме того, на лёд давит тяжёлая снежная масса. Он трескается, пропитывается водой и после повторного замерзания превращается в очень хрупкую субстанцию», – объяснил первый заместитель начальника госучреждения Вадим Беловошин.Он добавил, что любителям зимней ловли, которые стремятся выйти на водоёмы в любую погоду, стоит быть особенно осторожными.
«Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на лёд в снегопад. Перед выходом на замёрзший водоём нужно сообщить близким о месте и времени возвращения. Также следует обязательно проверить прочность льда пешнёй, так как визуально оценить его состояние под снегом невозможно. При себе нужно иметь прочную верёвку длиной 15-20 метров, заряженный телефон во влагозащищённом чехле и спасательный жилет», – добавил Беловошин.Если лёд под ногами начал трещать или прогибаться, нужно вернуться назад скользящим шагом, не отрывая ног ото льда, или отползти по своим следам. А в случае ЧП необходимо немедленно звонить по номеру экстренных служб 112.