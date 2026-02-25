Россиянам рассказали, что стоит осмотреть на даче после зимы
С приходом весны дачники сталкиваются с необходимостью проверки своего участка. Генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов советует начать с осмотра входа, дорожек и ступеней. Зимой конструкции могут повреждаться, а крепеж терять прочность. Об этом пишет «Лента.ру».
Обратите внимание на электрику. Осмотрите розетки на веранде, удлинители и уличные светильники. Если провод потрескался или изоляция стала хрупкой, замену лучше произвести немедленно. Это поможет избежать неприятностей в активный сезон. Не забудьте проверить крышу и водостоки. Изучите места стыков и козырек над входом. Если у вас есть чердак, осмотрите его на наличие следов протечек или плесени. Лучше делать это в сухую погоду.
Перед запуском воды проверьте трубы, краны и насос. Убедитесь, что все соединения в порядке. Весной также стоит убрать прошлогоднюю листву и проверить теплицу. Обратите внимание на деревянные конструкции — гниль может стать серьезной проблемой. Обновите защитные покрытия и проведите ревизию сарая с инвентарем. Эти простые шаги помогут избежать множества проблем и насладиться весенним временем на даче.
