Россиянам рассказали, что стоит осмотреть на даче после зимы

25 февраля 2026, 08:15

Эксперт Орехов: после зимы на даче нужно проверить вход, дорожки и ступени

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

С приходом весны дачники сталкиваются с необходимостью проверки своего участка. Генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов советует начать с осмотра входа, дорожек и ступеней. Зимой конструкции могут повреждаться, а крепеж терять прочность. Об этом пишет «Лента.ру».